Ovo ne znaju svi vozači: Šta da uradite ako vam se zalede vrata automobila?

Ledena kiša, odmrznuti i ponovo smrznuti sneg: i jedno i drugo može uzrokovati da se voda nakuplja u bravi i tamo se smrzne. Rezultat: vrata automobila više se ne otvaraju. Ipak, pre rešavanja problema treba proveriti da li su zaleđena vrata automobila, ili samo brava.

Nemački automobilski klub (ADAC) piše o tom problemu i načinima za njegovo rešavanje, a Danas prenosi njihov tekst.

Prvo što treba da se učini jeste da se proveri da li su gume na vratima automobila zamrznute i spojene, ili je brava zaleđena – dalja opcija naravno ne predstavlja problem za automobile s centralnim zaključavanjem. Ako ključ ulazi u bravu i može da se okrene, ali vrata se ne otvaraju, zamrzavanje je zbog gumene ivice vrata. U tom slučaju nikada nemojte pokušavati na silu da otvorite smrznuta vrata automobila.

Jer ako su gume na vratima i karoseriji slepljene, materijal može popucati i moglo bi da dođe do ozbiljnije štete. Umesto da prisilno povučete vrata, prvo bi trebalo da pritisnute spoljnu stranu vrata automobila. Uz malo veštine, led može da popuca. Možete i lagano da kucate po limenom delu vrata. Isprobajte i druga vrata: možda je suvozačeva vrata lakše otvoriti?

Pre početka putovanja, vozačeva vrata takođe moraju da se otvore spolja, kako bi mogla da se omogući bilo kakva pomoć nakon nesreće. Druga mogućnost: zagrejati vodu na oko 50 stepeni, a zatim pažljivo sve to izlijte na okvir vrata.

Ali nikada nemojte koristiti kipuću vodu, jer ona može da ošteti boju. I ne prelivajte je preko stakla: nagli porast temperature može uzrokovati pucanje stakla. Ako vrata mogu ponovo da se otvore, osušite unutrašnjost vrata i kako biste sprečili ponovno smrzavanje.

Ako je brava zamrznuta, prvo isprobajte hemijski odmrzivač. Alternativa bi bila uglavnom sredstvo za dezinfekciju koje sadrži alkohol, a koje mnogi ljudi ionako uvek imaju u džepu kaputa. Ako pri ruci nema leda, bio bi od pomoći upaljač kojim ćete zagrejati ključ automobila.

Zatim pažljivo i polako ugurajte topli ključ u bravu i okrenite ga: tako se led u bravi može odmrznuti.

Odmrzavanje fenom?

Nije dobra ideja! Molimo ne razmišljajte o odmrzavanju vrata ili brave fenom za kosu. Nažalost, to obično ne pomaže. Na hladnoći, vruć vazduh iz fena za kosu hladi se tako brzo da ni ne dolazi do zaleđenih delova. To može čak i da ošteti vrata zbog visokih temperatura.

Čak i pre prvog mraza, očistite gume na vratima proizvodom za negu od specijalizovanog prodavca automobila.

Nežni sloj sprečava direktan dodir sa gumom i tako osigurava da se ne mogu međusobno smrznuti. Takođe štite gumu na vratima od isušivanja ili lomljenja.

Brava na vratima može da se zaštiti grafitom, a pomaže i redovno podmazivanje, piše Revija HAK.

