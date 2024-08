Počeli ste da kočite čim ste videli kameru: Da li je prekasno?

Ako vidite kameru za brzinu ili laserski pištolj, obično brzo pustite gas, ali u zavisnosti od uređaja za tu reakciju je možda već prekasno, piše HAK Revija.

Laserski uređaji imaju različitu udaljenost na kojoj se aktiviraju, odnosno udaljenost na kojoj će snimiti prebrzu vožnju. U nekim slučajevima to je mnogo ranije nego što vozači misle, zato ponekad može biti prekasno kad uočite kameru za brzinu.

U zavisnosti od uređaja, u Njemačkoj se brzina može beležiti i do 1000 metara od lokacije gde se nalazi kamera. Uvek se preporučuje vožnja prema ograničenjima brzine, bez obzira na to nalazite li se u Nemačkoj, Srbiji ili bilo gde drugde. Sigurnije je, a i štedi vam novac.

Što se tiče asortimana, katalog uređaja u Nemačkoj ima osam modela, prenosi e-fahrer.de. U zavisnosti od uređaja, mogu zabeležiti prekoračenje brzine na udaljenosti do 1000 metara:

Multanova MU VR 6FAFB – do 15 metara

Multanova MU VR 6F – tri do 40 metara

Eso ES 1.0 – do 18 metara

Eso μP 80 – do 25 metara

LaserPatrol/TraffiPatrol – 30 do 500 metara

Riegl LR90-235/P – 30 do 500 metara

Riegl FG21-P – 30 do 1000 metara

Traffipax speedoPhot – do četiri trake i do 45 metara

