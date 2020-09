Pogledajte kako Teslin autopilot pada na testu i kosi “pešake” na putu

Teslini automobili imaju najnapredniji sistem autonomne vožnje, a istovremeno je to i jedan od najkontroverznijih sistema u automobilskoj industriji danas.

Tome u prilog ide i najnoviji video objavljen na Tviteru, u kojem Kinezi testiraju taj sistem na pešacima robotima, piše “The Drive”.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9

Postavke su jednostavne, Teslina “trica” kreće se ravno pri manjoj brzini, a ‘pešak’ postavljen na klizni mehanizam u ključnom trenutku izlazi pred automobil, koji bi barem u teoriji, trebalo da uoči i prepozna opasnost na putu i zaustavi se.

Ali u testu koji je prikazan na videu Tesla se ne zaustavlja, a nesretni ‘pešak’ u naletu ostaje bez nogu i još pokojeg dela svoje robotske anatomije. Automobil na kraju zaustavlja sam vozač.

U komentarima na Tviteru korisnici se šale da je Teslin autopilot možda toliko napredan da shvata da je u pitanju samo lutka pa da nema potrebe za zaustavljanjem.

Međutim, to nije jedini video te vrste koji dolazi iz Kine, i u drugom je testu Tesla jednako efikasno pokosila pešaka.

Chinese media ran a series of tests to examine vehicle safety measures, recording their findings. Tesla performed by far the worst. Here is a video of a $TSLA failing its automatic braking test.

Tesla charges $8000 for "Full Self Driving" but can't detect pedestrians in the road pic.twitter.com/4fB60MPUYI

— Stultus (@StultusVox) September 20, 2020