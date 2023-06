Retko koji vozač zna šta ovaj saobraćajni znak označava, a kazne su ogromne (foto)

Da li znate šta predstavlja ovaj saobraćajni znak? Kod nas možda nije uobičajen, ali ukoliko se nađete na putu u Nemačkoj, nepoštovanje ovog znaka može skupo da vas košta.

Verovatno nije teško pogoditi, znaj označava zabranu preticanja biciklista i motociklista. Zanimljivije je, međutim, da se saobraćajnice menjaju i da se sve više prostora posvećuje biciklistima.

In Stuttgart gibt es seit heute ein neues Verkehrszeichen, das vor allem dem Schutz von Radfahrerinnen und Radfahrern dient. Das neue Zeichen zum Überholverbot von Fahrrädern, E-Scootern und Rollern kommt ab sofort an Engstellen in der Böblinger Straße und der Kaltentaler… pic.twitter.com/3cv0PyCeRs

— Glengeri kontakti (@FuckinDeadbeat) June 19, 2023