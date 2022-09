Skoro trećina vozača ne prepoznaje ovaj znak u automobilu. Znate li vi šta znači?

Znate li sve simbole i lampice koje se pale na instrumentnoj ploči? Portal confused.com sproveo je istraživanje prema kojem je najprepoznatljivija ikona na instrument tabli merač nivoa goriva u rezervoaru, koju je prepoznalo 91 posto ispitanika. Ali, iznenađujuće je da oznaku za ABS sistem nije prepoznalo 35% ispitanika, simbol niskog pritiska u gumama 32%, a indikator vazdušnog jastuka njih 29 posto.

First true cold blast of the year, you know what that means!? It's your day to shine, Low Tire Pressure Indicator! pic.twitter.com/9QMlY1tgBj

— Jackie (@Jgoss1971) November 13, 2018