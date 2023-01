Sve više se kradu katalizatori: Ako vozite neki od ovih modela, čuvajte se lopova

Pomoć na putu Nemačkog autokluba (ADAC) prošle godine pozvana je 1038 puta zbog ukradenih katalizatora – znatno češće nego prethodnih godina. Iz udruženja su rekli da su pogođena starija vozila s benzinskim motorima kod kojih je katalizator, odnosno metalni kanister koji je deo sistema za kontrolu emisionih gasova vašeg automobila, lako dostupan. Obično se nalazi između izduvne grane i lonca auspuha.

Lopovi ciljaju na skupe plemenite metale kao što su platina, paladijum i rodijum u katalizatorima. Plemeniti metali nalaze se u svakom katalizatoru, a iako su u vrlo malim količinama, donose mnogo novaca. Na primer, kilogram rodijuma košta više od 400.000 evra, piše Revija HAK.

U 2018. ADAC-ova patrola na putu zabeležila je 77 ukradenih katalizatora, sledeće godine 169, u 2020. godini izbrojano je 420 ukradenih katalizatora, u 2021. godine 959.

Navodno su uslovi za kradljivce u starijim Astrama, Priusima i Poloima pokazali idealnima, kažu u ADAC -u. U novijim vozilima katalizator je montiran blizu motora kako bi brže postigao radnu temperaturu nakon paljenja, i mnogo ga je teže ukloniti, prenosi 24sata.hr.

Ovi modeli su posebno pogođeni krađom:

VW Polo III (godine proizvodnje od 1994. do 2001.)

Opel Astra G (od 1998. do 2005.)

Toyota Prius III (od 2009. do 2016.)

Mitsubishi Carisma (od 1995. do 2004.)

Mitsubishi Space Wagon (od 1998. do 2002.)

Seat Arosa

VW Lupo

Honda Jazz

