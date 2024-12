4 zlatna pravila roditeljstva: Evo kako da odgajite uspešnu i srećnu decu

Niko ne tvrdi da je biti roditelj lako, ali zato je to — najlepši posao. Odgajanje, vaspitavanje i briga o deci je posao koji traje ceo dan, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, a ne postoji jedna knjiga koja će nas naučiti svemu što treba da znamo, koliko god se trudili da se edukujemo.

Biti roditelj ne znači raditi taj posao savršeno, jer je to nemoguće, već najbolje što možemo, uz ljubav i posvećenost.

Mnoge studije su pokušavale da otkriju koje to strategije roditelja daju zasigurno kao rezultat zadovoljnu i uspešnu decu, a dokazano je da neke karakteristike roditelja imaju fenomenalan efekat na razvitak deteta kao ličnosti.

Istraživači su došli do nekoliko zaključaka i svako od nas može da ih primeni. Prvi u nizu definitivno se odnosi na savremeno doba:

1. Društvene mreže — budite ekstremno pažljivi

Mnoga deca znaju od malih nogu šta su društvene mreže i na njima već imaju veliku ulogu. I to kakvu ulogu: na profilima svojih roditelja. U današnje vreme mnoge mame svoje naloge vode tako da pomoću svojih klinaca i klinceza čak grade karijeru na taj način i svaki deo detetovog života dele s pratiocima. Deca neretko učestvuju u kreiranju sadržaja koji ih ne zanima i to na njih utiče negativno. Naime, to kod deteta može dugoročno uticati na njihovo samopoštovanje. Ne delite svaku fotografiju svog deteta s pratiocima, koliko god bili ponosni na njega. Ne kršite detetovu privatnost, posebno u slučajevima u kojima vidite da mu/joj to stvara nelagodu.

2. Pohvala je iz raja izašla

Dete stimulišite verbalno tako da shvati da se njegov/njen trud ceni. Oni tada rade bolje, ne odustaju i žele da se dokažu. Uz to, ne stide i ne libe se da preuzmu na sebe i teže zadatke. Hvalite njihov trud, a možete im govoriti i rečenice poput „Divno je što si toliko radio/la i sve sam shvatio/la“. Rečenice „Tako si pametan/na“ takođe su podsticajne, ali, s druge strane, ne hvale njihova konkretna dostignuća, već im se ukazuje na svojstvo koje već imaju.

3. Zdrav odnos s partnerom

Nisu sve partnerske veze jednako kvalitetne, ali i deca zavise od njih; što je partnerska veza lošija i sukobi češći, veći rizik je da dete razvije socijalne ili emocionalne probleme u ponašanju. Takođe, to neretko utiče i na školski uspeh. Takva deca imaju veću šansu i da sami uđu kasnije u budućnosti u toksičnu vezu.

4. Dajte im zaduženja

Iako vam je možda žao da ih „mučite“ od malih nogu, uz reči „mama/tata će to bolje i brže“, zapravo je to odlična ideja. Deca koja od mlađih nogu redovno imaju obaveze u domaćinstvu uče važnu lekciju, uče da kontrolišu svoje vreme, stiču radne navike i znaju šta je timski rad. Počnite od manjih obaveza, a idealno je da neke poslove radite zajedno i tako se bolje i zabavite. Dete će na ovaj način sticati veštine koje će mu biti i te kako potrebne u budućnosti.

