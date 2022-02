7 razlika između muških i ženskih beba

Istraživanja su pokazala da devojčice mnogo brže nauče da izražavaju sopstvena osećanja, dok dečaci neće tako brzo pokazati emocije.

Rezultati brojnih studija pokazali su da postoji sedam ralika između muških i ženskih beba. I sami roditelji svedoče da one zaista i postoje. Na primer, neki veruju da će devojčice ranije progovoriti nego dečaci, da se kod njih brže razvija i empatija. Drugi tvrde da su dečaci osetljiviji i da ima treba više pažnje. Naravno, većina ovih stavova potiče iz sopstvenog iskustva i može se razlikovati od detata do deteta.

1. Socijalne veštine

Devojčice su osetljivije i emotivno izraženije od dečaka. Mogu bolje da “pročitaju” emocije kod ljudi i bolje osećaju šta se dešava u porodici. Studije pokazuju da su devojčice više zainteresovane za čitanje lica, dok su dečaci više zainteresovani za fizičke pokrete.

Devojčice mnogo ranije nauče da čitaju ljudi i da izražavaju svoja osećanja, i veoma su dobre u tome. Dečaci, s druge strane, osećaju sve te stvari, ali nećete moći često da vidite te emocije i na njihovim licima. Oni često pokušavaju da sakriju svoja osećanja od drugih.

2. Igračke

Bebe ne razlikuju igračke za dečake i za devojčice. Istraživanja pokazuju da i dečaci vole lutke, što je sasvim normalno. Devojčcice takođe vole rado da se igraju sa igračkama poput kamiončića i sličnih. Njihove igre i aktivnosti se menjaju u zavisnosti od godina, ali ne i nužno prema polu. Takođe, preferencije mogu da im se promene zbog pritiska društva, njihovih vršanjaka, marketinga.

Igra zauzima središnju ulogu u razvoju deteta. Omogućuje im vežbanje različitih uloga, doživljavanje brojnih emocija i isprobavanje novih stvari.

3. Razgovor

Neki istraživači su otkrili da je veća verovatnoća da će dečaci kasnije progovoriti nego devojčice. Devojčice često imaju bogatiji vokabular i vrlo rano zavole duge razgovore. To je zato što su jednostavno bolje razvile one delove mozga koji su odgovorni za govor, stoga pokazuju nešto bolje rezultate u ranim komunikacijskim veštinama.

Ipak, pol može objasniti samo mali deo razlika u dečijim verbalnim veštinama: kritičnije stvari su socioekonomski činioci i prilike – oni takođe utiču na to koliko će deca brzo progovoriti i koliki će im biti vokabular.

4. Fizička aktivnost

Dečaci su aktivniji i pre rođenja. Stoga ih njihove majke ranije osete u stomaku, posebno kada im se nešto ne sviđa. Ovu aktivnost zadržavaju i nakon rođenja. Istraživači su otkrili da ćete dečake najverovanije videti kako trče, skaču, penju se na drveće i igraju loptu na otvoreno, dok su devojke sklonije mirnijim igrama i radije se zabavljaju kod kuće.

Međutim, uvek je dobro da uključite svu decu u različite fizičke aktivnosti, kako u zatvorenom, tako u otvorenom, piše 24sata.hr.

5. Korišćenje toaleta

Dok većina devojčica počinje da uči da koristi toalet od 22. do 30. meseca života, dečacima će možda biti potrebno od tri meseca, do godinu dana duže, U proseku, devojčice obično ovu praksu mogu da savladaju do 33 meseca, dok je dečacima potrebno i do 37 meseci. Stoga budite spremni da će faza pelena trajati duže ako imate dečaka, a pre će se završiti ako imate devojčicu.

6. Plakanje

Naravno, sve bebe plaču, ali u periodu od 6 meseci, dečaci više plaču nego devojčice. Sa 12 meseci pokazuju i jaču reakciju na negativne probleme. Oni su obično raspoloženiji i zahtevaju više pažnje. To se često dešava činjenicom da imaju snažniji istraživački instinkt i verovatnije je da će upasti u situacije koje mogu dovesti do boli i frustracije.

7. Jake emocije

Dečaci su emotivniji i strastveniji u igrama od devojčica. Vole da pobeđuju, strah i opasnost ih jednostavno uzbuđuju. Mnogi naučnici se slažu da testosteron igra ključnu ulogu u ovom ponašanju. Devojčice su manje agresivne i društveno sposobnije od dečaka, takođe izražavanje njihovih emocija može biti jače u prisutnosti vršnjaka, roditelja ili drugih odraslih osoba.

