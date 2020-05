Beba od 2 meseca već stoji: Roditelji ponosni, lekari zabrinuti (video)

Devojčica Lula rođena je 31. januara i sada ima 15 nedelja, a već s osam nedelja stajala je na nogama. Kako prenosi Dejli Mejl, njeni roditelji Tezra Fin-Džonson (31) i Emili Derik (23) iz Bristola već po izlasku iz bolnice primetili su da je jako snažna beba.

Glavicu je počela da diže vrlo rano, ali to nije bilo toliko neobično kao samostalno stajanje na nogama. Ona je, naime, najmlađa beba koja je tako rano počela da stoji.

Njeni roditelji misle da se Lulu sama odvažila na ovako nešto jer je s mamom gledala klipove na Jutjubu o snažnim bebama.

„Kada je imala nekih mesec dana, bila je nemirna i pokušao sam da je stavim na koleno da bih je smirio. Umesto da sedne, sama je stala na moju nogu, bez da je savila noge. To je ponovila još nekoliko puta tokom par nedelja, pa sam se zapitao može li tako nešto da uradi i kad nije loše raspoložena, odnosno kad je sve u redu“, ispričao je ponosni tata i dodao da njihova okolina smatra da je zaista čudno što malena Lulu može da sedi, a kamoli stoji na nogama bez ičije pomoći.

Mislili su da je u pitanju genetika, ali roditelji su im otkrili da nijedno od njih dvoje, kao ni njihovi braća i sestre, nisu to mogli tako rano.

„Prema onome što sam pročitao, uzrast od devet meseci je vreme kad bi dete moglo da stoji na nogama i održava se. Pet dana nakon izlaska iz porodilišta, primetili smo da je Lulu napredna. Bila je beba koja je već s 10 dana mogla da drži glavicu duže nego što je to uobičajeno za njen uzrast“, kaže otac.

Tezra ima teoriju o genetici i vezano za snagu malene Lulu. On je već s 13 godina počeo sam da trenirati s tegovima i rve se i sa starijima, obarajući ruku, jer uživa u tome da bude snažan, pa misli da je ćerka to nasledila od njega.

Mum in Bristol films 15-week-old baby standing up by herself https://t.co/83SGnTcc1C

— Marie Holmes (@holmesm77) May 19, 2020