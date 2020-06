Budite dobri roditelji: Pomozite detetu da se nosi sa problemima

Život je pun malih razočarenja, zato je od ključne važnosti da deca u ranom uzrastu nauče da se nose sa problemima. Stručnjaci izdvajaju kako da reagujete, pomognete detetu, ali i šta ne treba da mu govorite u trenutku kada se razočara.

Bilo da je u pitanju kiša koja je pokvarila odlazak na igralište ili nema više čokoladnog sladoleda, život je pun malenih razočarenja. Ma koliko želeli da dete sačuvamo od razočarenja, to je nemoguće uraditi, i znate šta – to je dobra stvar. Kada dete još kao malo nauči da se izbori sa situacijom koja ga je razočarala, kasnije kada odraste mnogo lakše će se suočavati sa takvim stvarima. „Ukoliko se vi postavite kao štit od razočarenja, sprečavate razvoj nekih mnogo važnih sposobnosti“, ističe Robert Bruks za Parents.

Naravno, to ne znači da ne treba da mu pružite ruku. Ukoliko ga naučite da može da potraži podršku, da se osloni na druge, komunicira lepo i ostane optimistično, lakše će se nositi sa svim stvarima koje život donese.

Postoji nekoliko načina da pomognete detetu da se izbori sa razočarenjem, a koje su odobrili stručnjaci. Najbolje je odabrati taktiku na osnovu načina na koji dete reaguje na razočarenje.

Reakcija: Mali problemi dovode do velikih izliva besa

Hoće li vaše dete početi da se kupa u suzama ukoliko nema njegovog omiljenog soka? Ili će se baciti na pod ako neko drugo dete uzme njegovu igračku?

– Naučite dete šta može, a šta ne može promeniti. Ono možda ne razume da je problem van vaše kontrole, niti da mu napad besa neće dati oni što želi. Pokažite razumevanje, potvrdite osećanja: „Razumem da si uzrujan“, a potom porazgovarajte o efikasnijim rešenjima.

– Izložite dete različitim aktivnostima, sve dok samo ne odabere ono što ga zaista interesuje, i gledajte kako to savlađuje. Ako se dete okrene nečemu što zaista ume i u čemu je dobro, to će mu odmah ojačati ego. Šablon će se odmah promeniti od Jadan ja, ništa mi ne ide do Okej, biće bolje drugi put.

– Nemojte kažnjavati dete zbog negativne reakcije na razočarenje, naročito kada je u suzana. Iako je teško, setite se kako je vama bilo kada vam je trebalo da se isplačete zbog nečega.

Reakcije: Dete se duri zbog razočarenja

Nema više napade besa, tako da ste na dobrom putu.

– Dajte detetu izbor kada se desi neočekivano. Doktor Bruks ističe da deca postanu uzrujana, jer im se čini da gube kontrolu nad životom kada nešto ne ide kako žele. Dajući im mogućnost da naprave odluku ćete ih ohrabriti. Ako ne možete sada da odete do prodavnice sa igračkama, pitajte ih da odaberu da li da idete sutra ujutru ili uveče, ili pak koju igračku bi voleli da dobiju kada odete.

– Pronađite način da vaše dete pomogne drugima. Možete zajedno volontirati, ili pustiti dete da vam pomogne kada kuvate, čak i ako će vam to napraviti veći haos. Na ovaj način će svoje probleme staviti u drugačiju perspektivu, a osećaće se kao da je uradilo nešto pozitivno.

– Umesto jurcanja da rešite problem, pomozite detetu da ga samo reši, bez obzira na to da li je polomilo igračku ili se posvađalo oko lepšeg jastuka. Iako je potrebno vreme, naučiće da samo od loše situacije napravi bolju.

Naučite dete da bude tolerantnije

Ne mora u svakom neuspehu postojati neki krivac. Iako stručnjaci smatraju da se deca mogu roditi sa većom sposobnošću da se suprotstave problemima, oni ističu i važnost roditelja u celoj priči. Dajte detetu vetar u leđa i pomozite mu da ojača te svoje sposobnsti.

– Pokažite empatiju. Na primer, ako je viđanje sa drugarima otkazano, recite kako ga razumete, jer ste se isto sećali kada su vaše prijateljice otkazale. Shvatiće da je sasvim u redu da se osete loše pri razočarenju.

– Razgovarajte o tome. Pričajte o tome što uzbuđuje dete i šta je očekivalo od svega. Pustite mu da pokaže zašto mu je stalo.

– Povežite dete i sa drugim ljudima. Ne morate uvek u teškim trenucima biti samo vi kao roditleji tu, nekada je dobro da to budu i drugi ljudi.

– Iskoristite razočarenje kao lekciju. Podsetite dete da ste i sami prošli kroz mnoge probleme u životu, i kažite da se uvek nađe rešenje, ali i razlog za smeh i zajedničko učenje.

Kako pomoći detetu da se nosi sa porazom

Šta ne treba da kažete detetu kada se razočara

Jasno je da vi želite detetu dobro. Ipak, kada dete plače ili dobije napad besa, često nam ‘ispadnu’ neke reči koje ne bi trebalo.

Ponašaš se kao beba

Umesto ovoga, bolje recite da je normalno da se iznervira, ali i da će vremenom lakše prihvatati ovakva razočarenja. Pokažite da razumete.

Hajde da radimo ovo umesto toga

Bolje upitajte dete šta bi ono samo radije radilo umesto toga što ne može. Važno je da samo pronađe rešenje – osećaće se bolje, ali će i shvatiti da ume da kontroliše lošu situaciju.

To je glupost

Ne, to nije mala stvar za vaše dete. Nemojte pokazivati da stvari koje su njima važne vama nisu. Znam da ti je teško, Razumem te, Nisam kroz slično prošla u školi, ali se čini da ti je teško – rečenice su koje mogu biti mnogo bolja opcija.

