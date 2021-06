Deca se iz ovu metodu za tri dana odvikavaju od pelena, tvrde stručnjaci

Svaki roditelj želi da što pre završi fazu odvikavanja od pelena. Srećom, savladavanje korišćenja WC-a ne mora da bude dugotrajan postupak, zahvaljujući metodi poznatoj kao „trodnevni trening“.

„Trening traje vikendom. Jednostavno morate odabrati pravi vikend“, kaže Ari Braun, savetnik za roditelje i koautor knjige Baby 411: Clear Answers & Smart Advice For Your Baby’s First Year.

Ipak, mnogi roditelji su svoju decu trenirali nedeljama ili mesecima, terajući ih pritom da koriste toalet, a kad završe, ponovo navuku pelenu.

„Međutim, deci može postati zbunjujuće ako se prebacuju s jednog na drugog, a ja preferiram metodu kod koje započinjete onako kako nameravate da nastavite“, kaže Mišel Svini, izvršna direktorka Potty Schoola.

„Ako je stvar u tome da se pomokre i obave veliku nuždu u toaletu, zašto ih onda ne bismo podsticali da to što pre urade?“ pita se.

Pristalice trodnevne metode treninga kažu da je deci to prihvatljivije nego postupni prelazak, koji ih može zbuniti.

Da li je vaše dete spremno za trening?

Vana Melkonian, pedijatar iz Vestona u Masačusetsu, preporučuje započinjanje treninga već sa 18 do 21 meseca ako dete pokazuje spremnost, dok neki stručnjaci kažu da je idealna starost deteta između 30 i 33 meseca. Ali svi se slažu da nakon 36 meseci ide sve teže jer su trogodišnjaci poznati po svojoj tvrdoglavosti, prenosi Parents.

Pa, kako znati da li je vaše dete spremno da se odrekne pelena? Pripazite na sledeće znakove:

Svesnost o telu

Vaše dete oseća poriv za stolicom i često se sakrije iza kauča ili pričeka dok ne bude samo da bi „odradilo posao“.

Želja za čistoćom

Vaše dete ne voli sedenje u mokroj ili zaprljanoj peleni i moglo bi da vas upozori kad treba da mu se promeni pelena.

Samostalnost

Mogu samostalno da odu do kupatila, skinu pantalone i bez pomoći sednu na nošu.

Razvoj rutine

Stručnjaci se slažu da su deca spremna za trening kad svakodnevno zaprljaju pelene otprilike u isto vreme.

Znatiželja u vezi s nošom

Drugi je pokazatelj znatiželja o tome šta se događa na noši.

Jednom kada vaše dete pokaže ove znakove, možete započeti trodnevnu metodu treniranja, kaže dr. Braun.

Roditelji mogu odabrati bilo koja tri dana za ovu metodu treniranja. Međutim, budući da to zahteva puno vremena i truda, mame i tate obično radije biraju vikende.

Pripremite se da provedete većinu vremena kod kuće kako biste bili usredsređeni na svoje dete.

„Morate im posvetiti pažnju kako biste mogli da naučite da prepoznate znakove koji pokazuju da će početi da obavlja nuždu“, kaže Brandi Bruks, savetnica i autorka knjige Potty Training in 3 Days:The Step-by-Step Plan for a Clean Break From Dirty Diapers.

Ovo su koraci koje bi trebalo slediti:

Korak 1: Priprema za trening

Da biste započeli ovaj trening, sve što vam je zaista potrebno je jednostavan pristup toaletu. Iako neke trodnevne metode sugerišu kupovinu noše prilagođene detetu, Bruks to ne savetuje, jer se na kraju vaše dete mora naviči na korišćenje standardnog toaleta.

Bruks podstiče roditelje da počnu da pripremaju svoje dete dve nedelje unapred često razgovarajući o nadolazećoj promeni.

„Deci treba vremena za obradu informacija“, kaže ona: „Dakle, reći im unapred mnogo je efikasnije nego da jedan dan samo kažete: „Nema više pelena, ići ćeš na nošu“, što je deci previše odjednom.“

Ona sugeriše korišćenje ovog dvonedeljnog razdoblja za uvođenje „rečnika noše“ – poput objašnjavanja šta znači biti mokar i suv.

Korak 2: Odbacivanje pelena

Stavite pelene na stranu! Mnogi roditelji i stručnjaci preporučuju da vaše dete ostane golo tokom trodnevne metode treninga. To je zato što donje rublje može decu da podseti na pelene, zbog čega bi mogli da obavljaju nuždu u gaćice. Takođe je lakše smestiti dete na toalet ako je već golo.

Štaviše, golotinja ih prisiljava da više pažnje posvećuju svom telu.

Korak 3: Dajte deci više tečnosti

Dajte detetu malo više tečnosti nego inače, u obliku vode, soka, sladoleda, lubenice itd. Moraće često da koristi toalet, što će mu pomoći u treniranju.

Korak 4: Sedenje na WC-u

Nagovorite dete da posluša svoje telo i sednite na šolju ili nošu kad oseti da dolazi mokraća ili stolica, kaže dr. Braun. Verovatno ćete morati više da pazite na ponašanje deteta tražeći znakove da treba da koristi toalet. Oni mogu biti suptilni i mogu se razlikovati u zavisnosti od toga da li dete treba da mokriti ili kaki, ali često uključuju pauzu u igri, paničan ili prazan izraz lica, zvukove (poput gunđanja), crvenilo u licu ili ispuštanje gasova. Međutim, svako dete je različito.

Korak 5: Poseta kupatilu

Za početak, uputite dete u kupatilo ujutru, pre i posle dremanja, nakon jela i pre spavanja. Takođe pitajte dete treba li da mokri ili kaki. Neki roditelji vole da postave tajmer i stave dete na nošu svakih 20 ili 30 minuta. Bruks, međutim, ovo ne preporučuje. Umesto toga, savjetuje da obratite pažnju na znakove koje vam dete šalje svojim ponašanjem.

Korak 6: Ritam spavanja

Možda se pitate kako ćete se snalaziti za vreme dječjih dnevnih odmora i noćnih spavanja. Bruks predlaže upotrebu pelena za spavanje, ali s donjim rubljem koje se nosi preko pelene.

Brucs takođe kaže da u roku od mesec dana od početka treninga mnoga deca mogu ostati suva tokom dnevnih odmora i preko noći.

Korak 7: Očekivanje nesreća

Nažalost, skoro nijedno dete ne uspeva da prođe kroz ovaj proces bez barem nekoliko mokrih pari pantalona. Ali, suprotno ustaljenom mišljenju, tokom prva tri dana nesreće su dobra stvar, jer su ključne za proces učenja.

„Želite da vaše dete doživi ovakve nezgode jer mora da zna kakav je to osećaj“, kaže Bruks.

