Dečaku niko nije došao na proslavu rođendana, a onda se dogodilo čudo (foto)

Jednom dečaku iz Kanade srce je bilo slomljeno kada mu na proslavu rođendana nije došao baš niko, ali je zatim dobio najdivnije čestitke i to od potpunih stranaca.

“Moj sin Kade je sinoć organizovao proslavu 11. rođendana. Niko od pozvanih prijatelja nije došao. To boli”, napisao je na Tviteru dečakov otac Džejson Ford,uz fotografiju svog sina koji je ipak s osmehom na licu pozirao kraj rođendanske torte.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8

— Jason Foster (@NLWildlife) November 3, 2019