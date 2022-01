Fotografija mame iz Srbije podelila javnost: „Kažu mi da sam upropastila dete“

Jedna tviterašica iz Srbije nedavno je podelila prazničnu fotografiju iz svog doma. Pokazala je kako izgleda njena dnevna soba uz opis: „Imajte decu, zabavno je!“

Fotografisala je jelku u dnevnoj sobi, dok su po podu razbacane igračke. Prizor je podelio korisnike društvene mreže. Jednima je simpatičan i sa setom su se prisetili vremena kad su im deca bila mala, dok su je drugi oštro kritikovali i poručili da je sama kriva.

„Ovo je prava kućna atmosfera“, „Uz sve to, na televiziji mora da bude upaljen crtać, iako niko ne gleda. Sve mi je poznato“, „Uživaj. Za čas narastu pa na podu više nisu igračke, već 20. isprobana i odbačena kombinacija koju ipak neće obući za izlazak jer im nešto ne odgovara“, „Tepih je čist, nema ni plastelina, ni čokolade. Dobro si prošla“, komentirali su jedni.

Ali drugima situacija nije nimalo zabavna te su se obrušili na majku.

„Nije to do dece nego do onih koji ih nisu vaspitali. Sve se uči od malih nogu, a posle se čudimo što imamo huligane. Dobro kaže stara izreka ‘čega se pametan stidi…’ I put do pakla je često popločan dobrim namerama“, „Ova slika govori o tebi, sorry. Nauči ih da počiste za sobom“, „Zabavno ti je da gledaš kako ti dete razvlači kuću i to dozvoljavaš? Biće ti zabavno i kad bude pijano teturalo do kuće“, „Koliko dece nema ništa i bila bi srećna da dobiju samo jednu“, optužili su je.

Tviterašica im je uzvratila: „Objavila sam sliku zbog koje su me nazvali retardom jer dete ima previše igračaka; rekli su mi da sam upropastila dete jer ne ceni stvari i kako sam nemajka jer moje dete ima, a tuđa ne. Pa je**te se baš.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.