Imate tvrdoglavo dete? Evo zašto je to dobro

Jedan tata podelio je svoje iskustvo roditelja tvrdoglavog i svojeglavog deteta i na osnovu nedavnog istraživanja objasnio zašto je to dobra vest za ostale roditelje koji imaju sličnu situaciju.

Klint Edvards je tata troje dece i autor nekoliko knjiga o roditeljstvu, o kojem piše i na svom blogu „No Idea What I’m Doing: A Daddy Blog“.

Nedavno je podelio svoje iskustvo i jedno istraživanje koje bi moglo dati nadu svim ostalim roditeljima tvrdoglave i svojeglave dece:

„Zovemo to njenom ‘kretenskom facom’. To je kada moja sedmogodišnja kćerka Nora nagne glavu u stranu, pogleda me u oči, skupi usne u ravnu liniju i tada uradi upravo ono što sam joj rekao da ne radi. Rekao sam joj da ne pije puno vode pre spavanja i ona mi pokaže svoju ‘kretensku facu’ i nastavi da pije puno vode. Pre nekoliko dana bili smo na sinovovljevoj košarkaškoj utakmici. Moja supruga rekla je Nori da ne ide na drugu stranu košarkaškog igrališta, a Nora se okrenula, pokazala joj svoju ‘kretensku facu’ i nastavila da hoda.“

Svaki put kad mu pokaže svoju ‘kretensku facu’ – Klint kćerki govori da prestane. „Ne gledaj me tako. Šta umišljaš?“, kaže, a ona nastavi i pokaže mu šta umišlja.

„Kao sva deca, Nora je komplikovana. No, isto tako je najtvrdoglavija od sve troje moje dece“, govori i dodaje kako obožava kad je po njenom i svakodnevno testira njihove granice.

„Pre nego što sam postao roditelj, znao sam da slušam svoju stariju sestru kako se žali na svoju kćerku – kako nikad ne sluša, kako joj uvek odgovara i kako je malena umislila da je ona šef. Ja sam joj rekao da to samo pokazuje da će njena kćerka odrasti u snažnu ženu s jasnim stavovima i da je to dobra stvar. Moja sestra me tada samo pogledala s pogledom koji je govorio: ‘nemaš pojma o čemu pričaš'“.

Ipak, ispostavilo se, da je ovaj tata znao o čemu priča. Prema istraživanju objavljenom u časopisu „American Psychological Association“, tvrdoglava deca koja se suprotstavljaju autoritetu imaju veće šanse da postanu uspešna, s velikim akademskim dostignućima.

Istraživanje je proučavalo decu u staru od osam do 12 godina. Mališanima su procenjene različite osobine, poput akademske savesnosti, prava i buntovnosti. Četrdeset godina kasnije, istraživači su ponovno proučavali decu, sada već odrasle ljude kako bi videli njihov razvoj. I kao sa svime u roditeljstvu, ništa nije crno-belo. Prkos, buntovnost i kršenje pravila roditeljskog autoriteta pokazali su se kao najbolji pokazatelj uspeha u odrasloj dobi.

Imajte na umu da istraživanje ne pokazuje zašto postoji povezanost između tvrdoglavosti u detinjstvu i kasnijeg uspeha. Autorka istraživanja, Dona Gorman, objasnila je da takva deca mogu da budu više kompetitivna u školi, ali i zahtevnija kao odrasli ljudi.

Stvar je u tome da se svi ti kvaliteti cene kod odraslih ljudi, ali mogu da budu frustrirajuće kad su u pitanju deca.

Stoga, kada vidite tvrdoglavo dete u prodavnici i pomislite kako ga treba naučiti poštovanju, pokušajte da ne sudite roditeljima, već se setite kako će to dete verovatno jednog dana biti nečiji šef.

Tata Klint priznaje da ga je ovo istraživanje utešilo: „Ima trenutaka kada ležim u krevetu i razmišljam o svojoj devojčici i tome kakva će osobi postati. Pitam se da li će ikad prerasti svoju ‘kretensku facu’, da li će ikada prestati da odgovara, da bude tvrdoglava i da „lupa“ vratima. Međutim, umesto toga, trebalo bi da se zapitam koja će sve vrata otvoriti zahvaljujući svojoj tvrdoglavosti i upornosti“, govori i dodaje da mu istraživanja poput ovog daju utehu da su sve te poteškoće zapravo deo nekog većeg plana koji nagoveštava neverovatno uspešnu budućnost za njegovu kćerku.

I zato poručuje svim roditeljima s tvrdoglavom, svojeglavom, temperamentnom i buntovnom decom: „Ne uzrujavajte se!“.

Ako je ovo istraživanje tačno, takvo ponašanje je samo trenutno. S vremenom će vas vaša tvrdoglava deca učiniti toliko ponosnim, da će svi ovi frustrirajući dani biti vredni toga.