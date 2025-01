Istaknuti sociolog savetuje: Tri reči ne smete reći detetu ako želite da bude srećno i uspešno

Adam Galinski je istaknuti sociolog i profesor na Univerzitetu Kolumbija, specijalizovan za oblasti socijalne psihologije, emocionalne inteligencije i međuljudskih odnosa. Njegovo istraživanje se fokusira na načine na koje ljudi donose odluke, kako društveni faktori oblikuju ponašanje i kako se efekti moći, statusa i identiteta odražavaju na organizacije i društvo uopšte.

Galinski je autor brojnih istraživanja koja se bave temama kao što su empatija, društvena dominacija, uticaj moći i upravljanje konfliktima. On takođe proučava kako ova dinamika utiče na donošenje odluka u poslovnom i privatnom životu.

Njegov rad se posebno fokusira na komunikaciju i međuljudske interakcije i kako jednostavne promene u komunikaciji mogu imati veliki uticaj na međuljudske odnose i samopouzdanje. Bio je čest gost u medijima, a njegova istraživanja i predavanja inspirisala su mnoge studente, menadžere i lidere širom sveta.

Pored toga, Galinski je autor nekoliko knjiga i često piše o tome kako ljudi mogu poboljšati svoj svakodnevni život, liderstvo i međuljudske veštine. Njegov rad se često prepoznaje u kontekstu društvenog liderstva i motivacije.

Fraza koju svi izgovaraju, a negativno utiče na samopouzdanje

U svojoj novoj knjizi Inspire: The Universal Path for Leading Yourself and Others, Galinski želi da pomogne u smanjenju štete koju često činimo jedni drugima naizgled bezazlenim komentarima.

Jedan od njegovih fokusa je šta roditelji treba, a šta ne treba da kažu da bi odgajali uspešnu i emocionalno inteligentnu decu.

U intervjuu za CNBC Make It, on je identifikovao jednu često korišćenu frazu koja ima ogroman uticaj na samopouzdanje dece.

„Jedna fraza koju mislimo da koristimo na motivišući način, ali ne shvatamo koliko može biti štetna za decu, jeste „Izneverio si me“, kaže on.

Roditelji je obično koriste za ispravljanje ponašanja, ali zapravo može imati suprotan efekat.

Razlog je taj što to uzrokuje da deca osećaju stid, a sram nije produktivna emocija, objašnjava Galinski.

„Ako se naša deca stide zbog nas, to nikada nije dobro.

„Umesto da kažete „Razočaran sam što nisi uradio domaći“, možete reći: „Kako možemo da smislimo plan koji će ti pomoći da završiš svoj domaći zadatak?“, predlaže Galinski.

(Zadovoljna.rs)

