Iznenađujuće osobine dece koju su rodile majke starije od 40 godina

Dobre vesti za parove koji još nisu uspeli da zasnuju porodicu. Naime, rađanje dece kasnije u životu može imati i neke benefite.

Prema istraživanju, objavljenom u „Population and Development Review“, deca rođena od starijih majki mogu imati neke prilično jedinstvene prednosti u životu. Naučnici s Max Planck Institute for Demographic Research and the London School of Economics analizirali su 1,5 miliona muškaraca i žena iz Švedske rođenih između 1960. i 1991. godine. Otkrili su da su deca rođena od starijih mama, koje su porođaj imele u 40. godini ili kasnije, bila obično viša, obrazovanija i bolje su se pokazala na standardiziranim testovima u odnosu na decu rođenu od mlađih majki.

Autori istraživanja posmatrali su braću i sestre (isključujući blizance) od istih majki i očeva i uporedili starost njihove majke s drugim faktorima, poput visine, telesne sposobnosti, ocena koje su dobili u srednjoj školi i nivou obrazovanja. Otkrili su da su deca koju su mame rodile kasnije u životu imala bolji uspeh u odnosu na decu koju su majke ranije rodile.

„U poređenju braće i sestara koji su odrasli u istoj porodici bilo nam je moguće da odredimo važnost majčinskih godina u vreme rođenja nezavisno od uticaja drugih faktora koji bi mogli da utiču na rezultate“, objasnila je autorka istraživanja Kieron Barkli. Verovala ili ne, naučnici se slažu da koristi koje donosi rađanje u kasnijem dobu u životu nadmašuju rizike, poput povećane šanse da dete ima Daunov sindrom.

Kao što se kaže u istraživanju: „Kasnije rađanje deteta može biti poželjno iz perspektive sopstvenog životnog toka žene i korisno za dete, naročito među mlađim majkama kod kojih društveno ekonomski položaj i resursi mogu brzo da rastu.“

„Koristi povezane s rođenjem u kasnijem dobu nadmašuju pojedinačne faktore rizika koji proizlaze iz rađenja starije majke“, rekao je vodeći naučnik Mikko Myrskylä. „Moramo razviti drugačiju perspektivu na poodmaklu starost majke. Budući roditelji obično su dobro svesni rizika povezanih s kasnom trudnoćom, ali su manje svesni pozitivnih učinaka“, dodaje doktor.

Naučnici još uvek nisu potvrdili tačan razlog svojih nalaza, ali smatraju da uticaj poboljšanja zdravstvenih i društvenih uslova s vremenom može imati veze s tim.

Osim što stare kao dobro vino, starije žene imaju i mudrost koja im nedostaje. Celo iskustvo trudnoće i porođaja, premda još uvek stresno i zamorno, nije nužno opasno zbog godina.

