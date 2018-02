Jedan samohrani otac ćerkici pravi najneverovatnije frizure (video)

Samohrani očevi koji imaju ćerke često moraju da smišljaju nove načine za druženje i povezivanje sa decom. Jedna od stvari koje očevi mogu da nauče dok se devojčice ujutru spremaju za školu je pravljenje frizura.

To možda neće lako pasti većini odraslih muškaraca, ali veština pravljenja najraznovrsnijih dečijih frizura ne iziskuje mnogo vremena, a nagrada, ćerkin osmeh, ne može se meriti i sa čim.

To je upravo pokazao Greg Vikerst koji je naučio da ćerki sređuje frizuru dok je imala samo dve godine.

Evo na koje neverovatne načine ovaj samohrani otac ulepšava svoju ćerku Izi.

After one French braid, this dad and daughter were hooked 💁‍♀️ pic.twitter.com/ZHyMPo3yU0

— INSIDER (@thisisinsider) February 13, 2018