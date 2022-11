Ljudi podivljali zbog užasne scene iz aviona: Pogledajte šta roditelji rade dok dete divlja na sedištu

Roditelji male dece znaju dobro da duga putovanja mogu da budu prava noćna mora, ali većina se njih barem potrudi da dete pripremi za put ili pronađe način za obuzdavanje klinca, kako ne bi ometao druge putnike.

Međutim, roditelji male devojčice iz SAD-a nisu se baš pripremili niti su marili za ponašanje svog deteta tokom osmočasovnog leta.

Na Redditu je osvanuo snimak divljanja devojčice u avionu, odnosno, na kome se vidi kako mala skače po poslužavniku pričvršćenom za sedište putnika ispred sebe.

„Pustiti decu da divljaju tokom 8-časovnog leta“, napisao je jedan korisnik uz snimak i izazvao lavinu reakcija.

„Osećao bih se kao propali roditelj da moja deca to rade, a ja ne reagujem“, „Moji roditelji bi me izbacili iz aviona usred leta“, „Nikad ovo ne bih dopustila deci. Govoriti glasnije ili plakati je jedno, a skakati po sedištima drugo. Potpuno neprihvatljivo i neodgovorno od roditelja“, samo to neki od komentara.

