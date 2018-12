Mama ili tata: Za decu je bolje da im priče za laku noć čita ovaj roditelj

Za decu je korisnije da im priče za laku noć čitaju tate nego mame, pokazuje najnovije istraživanje Univerziteta Harvard.

Tatina interpretacija priča deci pomaže da više koriste maštu i istraživači tvrde da je to bolje za razvoj govora. Nakon što su im godinu dana čitali priče za laku noć, kod devojčica se video napredak u razvoju govora, i to kod onih kojima je priče čitao muškarac. – Uticaj je ogroman, posebno ako su tate počele deci da čitaju pre navršene druge godine – rekla je Elizabet Dursma, vođa istraživanja, i dodala: – Budući da se čitanje najčešće smatra ženskom aktivnošću, deca su više uključena kad im tate čitaju, to im je posebnije iskustvo.

Otkrila je i da muškarci i žene imaju drugačiji pristup ovom zadatku. Žene postavljaju konkretnija pitanja, kao što su „Koliko jabuka vidiš?“, dok je muškarcima draže da postavljaju apstraktna pitanja. – Tate će pre reći: ‘Pogledaj, merdevine. Sećaš li se kad sam u kamionu vozio merdevine?’ Ovo je odlično za razvoj govora kod deteta jer ono tada mora više da koristi mozak. Veći je izazov – objasnila je Dursma, a prenosi 24sata.hr.

24sata.hr