Mama iz Škotske ostavila sve u neverici kada je pokazala šta je dobila od države posle porođaja

Znamo da se trudnice tretiraju drugačije od države do države, od kontinenta do kontinenta. I dok u mnogim zemljama ne postoji ni trudničko ni porodiljsko, mnogi dožive kulturološki šok kada vide da u pojedinim zemljama sve to ipak postoji, i više od toga!Naime, jedna mama iz Škotske je podelila video u kom je pokazala šta je sve dobila u kutiji za bebe na koju svaka porodica ima prava.

“Danas smo dobili našu škotsku kutiju za bebe, na koju svaka porodica u Škotskoj ima pravo kada čeka bebu. I to je besplatno od škotske vlade. Pa sam mislila da je raspakujem sa vama i da vam pokažem šta je unutra”, ispričala je Rejčel.

Ona je, inače, dobila kutiju i pre rođenja svog prvog deteta, koje sada ima 13 meseci.

Nastavila je da objašnjava kako je sama kutija je prelepo ilustrovana crnim obrisima raznih slika prilagođenih deci, dodajući da misli da je cela poenta u tome da je mlađi članovi porodice mogu ukrasiti za novu bebu

“Ali u mom slučaju, razmišljam da uzmem svoje bojice i uradim to sama, jer je to tako primamljivo”, priznala je.

Objasnila je i da sama kutija služi kao mini-krevetac, zajedno sa dušekom. Kutija za bebe dolazi sa raznim priručnicima sa uputstvima, uključujući i priručnik za dojenje i bezbedno spavanje.

A tu su i odeća za bebe, ćebe, peškir, igračke, knjige, dve vrste termometara, toaletni pribor, posteljina za dušek u kutiji – pa čak i „slatka pesma“.

“ Iskreno, ne mogu da verujem, srećni smo što smo dobili ovako nešto. Osećam da bi trebalo da bude dostupno svuda”, zaključila je Rejčel.

A mnogi su komentarisali njen video kako bi izrazili nevericu u pogledu obima proizvoda koji se nude u kutiji za bebe.

„Kutija za bebe u Americi sadrži samo misli i molitve“, „Znači, svaka beba ima isti početak… to je apsolutno divno“, „U međuvremenu u Americi: Znam da si se upravo porodila prošle nedelje, ali hoćeš li sutra doći u svoju smenu?“, „Što više učim o drugim zemljama, to više mrzim svoju“, samo su neki od komentara.

Zvanična veb stranica Škotske izlaže logiku koja stoji iza obezbeđivanja starter paketa za svakog novog roditelja, a ona glasi ovako:

„U Škotskoj verujemo da je roditeljstvo jedan od najvažnijih poslova na svetu… Imajući to na umu, želimo da budemo sigurni da je Škotska najbolje mesto na svetu za odrastanje. Zato smo 2017. godine pokrenuli inicijativu „bejbi boks“, koja je osmišljena da svakoj bebi u Škotskoj pruži jednak početak u životu“, prenosi blic.zena.rs.

