Mamu brutalno napali zbog imena sina: „To je zlostavljanje deteta“

Izabrati ime za svoju bebu nikad nije lako, a sestra jedne žene je na Reditu opisala muku kroz koju prolazi njena porodica zbog neobičnog imena.

Kako je otkrila, buduća majka zna kako želi da nazove sina, ali baš niko u njenoj okolini nije dobro reagovao na to ime, čak ni sestra.

Ime koje se majci sviđa je Adolf.

Iako je svesna da baš svi kad izgovore to ime pomisle na Adolfa Hitlera, ona insistira na njemu.Buduća tetka se obratila korisnicima Redita kako bi joj pomogli u odgovaranju sestre od tog imena.

„Nisam u drugom stanju, ali mu je potrebna vaša pomoć. Moja sestra je trudna, sedam meseci, a sinu želi da dâ ime Adolf. Nije nacista, ali namerno mu daje ‘problematično’ ime kako bi on iskusio kroz šta prolaze diskriminisana deca. Molila sam je da to ne radi, ali odgovorila mi je da roditeljstvo u vremenima podeljenog sveta mora biti radikalno. Tvrdi da beli roditelji ne mogu mirno gledati kako njihova deca uzimaju sve prilike i one manje srećne ostavljaju bez njih“, napisala je.

Korisnici Redita ipak su stali na sestrinu stranu.

„To je zlostavljanje deteta. Da li je ona svesna da će ga druga deca tući baš svaki dan zbog imena?“ napisala je jedna korisnica.

„To dete će promeniti ime čim bude dovoljno staro“, dodala je druga.

„Pročitala sam to ime i prvo sam pomislila da mu je mama ili nacista ili žena željna pažnje“, naglasila je treća.

Sestra je uvjerena da će mali Adolf i te kako osetiti nepravdu i da je moguće da ga ljudi neće želeti ni da ga zaposle zbog imena. S druge strane, majka je uverena da će njen sin zbog svega što će prolaziti biti bolja osoba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.