Mlada mama rodila devetorke, lekari očekivali sedam beba (foto)

Mlada žena iz Malija u utorak je rodila devet beba, dve više nego što su lekari za vreme trudnoće otkrili ultrazvučnim pregledom, čime je postala jedna od retkih u svetu koje su rodile zdrave devetorke.

#TheDishLagos913 9 WONDERS : A Malian woman 'Halima Cisse' gave birth to nine babies on Tuesday.

What are your thoughts listeners ? pic.twitter.com/Y9LDpudJfn

— Lagos Talks (@LagosTalks913) May 5, 2021