Mladi roditelji se kunu u ovaj trik za uspavljivanje bebe! (AUDIO)

Ako imate bebu već vam je poznato da je jedna od najtežih stvari uspavati je, naročito kada ne želi da sarađuje. Nemogućnost da beba zaspi, automatski znači i nesanica kod roditelja, koji su već umorni zbog svih obaveza koje sa bebom imaju. Ali, postoji jedan trik koji će vam pomoći kada se osetite očajno, fen za bebe, odnosno, zvuk fena će uspavati vašu bebu za tili čas.

Kako je moguće da ovako nešto zapravo funkcioniše? Postoji, zapravo, veoma dobro objašnjenje. Bebe često veoma neredovno spavaju i veoma često se desi da najviše energije imaju onda kad je vreme za spavanje. Koliko dugo beba treba da spava zavisi od njene starosti. Prva tri meseca beba će spavati od 9 do 19 sati. Beba stara do godinu dana spavaće od 12 do 16 sati dnevno.

Naravno, ovi sati sna nisu povezani, već iscepani u toku celog dana, a najduži period spavanja bi trebalo da bude u toku noći. Mladim mamama se preporučuje da spavaju kad i njihova beba spava, da odmaraju kada i beba odmara, jedino tako ćete moći da se nosite sa svim što vam roditeljstvo donosi.

Da budemo na početku jasni, nije u pitanju specifičan fen koji se koristi za bebe, u pitanju je običan fen, tačnije zvuk fena, koji bebe prosto obožavaju i sa kojim mogu zaspati za tili čas. U trenucima kada beba ne može da zaspi fen za bebe vam može pomoći iz jednog prostog razloga – bela buka koju fen pravi podseća bebu na zvuke materice. Imajte u vidu da materica nije tiho mesto, beba se navikla na to da čuje razne zvuke koji se čuju u telu mame i neki zvuci su konstantni, kao što su otkucaji srca. Bela buka je konstantna buka koju prave mašine kao što je usisivač ili fen, to nije buka koja se povremeno pojavljuje i koja može da ometa san, kao što je, na primer, zvuk bušilice.

Zato u trenutku kada mislite da nikad nećete moći uspavati vašu bebu, fen za bebe može biti vaš spas.

Bitno je da još od najranijih dana privikavate bebu na buku u kući, a ne da se trudite da uvek sve bude tiho kako bi ona zaspala. Pre svega jer se beba već navikla na buku u materici, a druga stvar je da kako dete odrasta imaće više problema da zaspi u bučnijem okruženju, čime se povećava mogućnost za razvijanjem poremećaja sna. Dakle, nemojte privikavati dete na potpunu tišinu.

Evo jednog popularnog zvuka fena za uspavljivanje beba koji ima preko 14 miliona pregleda:

