Najgroznije stvari koje mogu da se dese detetu na moru

Bakterije i infekcije koje dete može da zaradi dok je na moru, kad se pentra na pedalinu, u čamac, alergije koje se jave na koži, stomačni virusi s povraćanjem i prolivom… Toliko je toga što roditelje brine kad dođe vreme za letovanje s mališanima. Šta je najgore što deci zaista može da desi na moru, a tiče se alergijskih i bakterioloških problema, pitali smo pedijatra Slavka Dušanova, piše Zadovoljna.nova.

Za početak pedijatar Slavko Dušanov kaže da roditelji ne treba mnogo da brinu jer su komplikacije koje detetu mogu da se dese na moru uglavnom iste one koje su moguće i kod kuće. Ipak, neka stanja mogu da naprave dodatni problem na moru.

Kožne alergije

„Deca koja imaju sklonost ka alergijama su osetljivija i na moru, posebno na sunce i slanu vodu, pa su moguće alergijske manifestacije na koži. Uglavnom je to osip koji je neprijatan i svrbi. Zato, ako su deca već sklona alergijama, a koje mogu da se pojačaju na moru, roditelji obavezno pre puta neka spakuju neki antihistaminik.“

Kod osetljivije dece su mogući i drugi problemi s kožom.

„Moguće su i opekotine ako se previše izlažu suncu i zato treba pratiti one univerzalne savete o zaštiti – krema sa faktorom i ne izlaziti na sunce od 10 do 17 sati. Ako se opekotine ipak jave, takođe je dobro da sa sobom unapred imate proverenu kremu namenjenu za to.“

Proliv i povraćanje

Osim toga, na moru, ali i kod kuće, velika muka jesu stomačne tegobe kod mališana.

„Na moru su mogući prolivi i povrćanja zbog vode, ali u slučaju da voda za piće nije ispravna ili da je more gde se kupate zagađeno. To svaako može da bude problem, ali ako idete na provereno mesto, ne bi trebalo da bude razloga za brigu“, kaže naš sagovornik.

Međutim, i ako nađete bezbedno mesto za letovanje, gde je voda dobra – i za piće i za kupanje – opet je moguće da vam prolivi i povraćanje kod mališana upropaste odmor. Naime, oni su tada obično više aktivni nego inače, pa ih ne držite stalno na oku i možda ne vidite kad šta dodiruju i šta hoće da stave u usta.

„U pitanju su rota virusi, tj. takozvani letnji stomačni virusi koji se javljaju u ovo doba godine, ali i kod nas i na moru. Problem je što je to fekalno-oralna infekcija koja se prenosi preko usta, tj. preko prljavih ruku, pa zato treba dosta voditi računa da deca peru ruke“, kaže naš sagovornik.

Naime, ne treba da čudi što se roditelji uplaše ovih stomačnih virusa jer, kako kaže doktor, dete tad prvo počne da povraća, pa dobije temperaturu, pa onda na sve to krene i proliv.

Zato je važno da mu roditelj nadoknadi tečnost, najbolje supicom iz kesice ili sokom od jabuke, a ima i raznih tečnosti koje se kupuju u apoteci, a koje su namenjene i mlađoj deci.

„Važno je da se sve to radi sasvim lagano na usta, pomalo na kašičicu. Dete će najverovatnije i to ispovraćati, ali važno je da roditelj nastavi da mu daje tu tečnost da bi se ono iole rehidriralo. To povraćanje ne treba da se zaustavlja, ne treba da se daju lekovi protiv povraćanja jer dete tako izbacuje virus.“

Slavko Dušanov napominje da su teške dehidratacije vrlo retke, pa ne treba da žurite odmah kod lekara, već da dajete detetu neophodnu tečnost.

Doktor kaže i da se posle povraćanja javlja temperatura koja traje dva, tri dana.

„Nju, kao i inače, treba skidati antipireticima ako pređe 38,5 stepeni, ne pre toga jer se telo tako bori protiv virusa. Zato na more sa sobom ponesite i neki lek za skidanje temperature“, kaže pedijatar Slavko Dušanov.

A kako visus dalje ide kroz telo, obično sutradan posle temperature, dolazi do creva i izaziva proliv.

„I tu treba nadoknaditi tečnost, uz supe, čorbice, jogurt koji je odličan probiotik (pored banana), a poželjni su i probiotici iz apoteka.“

Salmonela

Što se tiče bakterija, od onih koje mogu da naprave štetu i izazovu stomačne tegobe, to je salmonela.

„Salmonela se prenosi preko hrane, najčešće preko jaja, sladoleda, sireva. Kad deca jedu, recimo, kremaste kolače s jajima i mlekom koji nisu termički dobro obrađeni, mogući su stomačni problemi zbog salmonele“, priča naš sagovornik.

On stoga napominje da o kvarljivosti namirnica posebno treba voditi računa na visokim temperaturama da ne bi bilo problema.

Doktor Dušanov ističe da, ako se na moru čuvate kao i kod kuće i ako deca redovno peru ruke i konzumiraju proverenu vodu i hranu, trebalo bi da predupredite sve moguće neprijatnosti. U suprtonom, potražite savet najbližeg pedijatra.

Meduze

Neretko se desi bliski kontakt s meduzom u moru. Ume da bude prilično neprijatno jer koža onda počne da svrbi, pecka, otekne i pocrveni. Da bi se ova neprijatnost sprečila, dobro je uz sebe imati neki preparat na bazi anestetika ili antihistaminika. Dobro je i da se konsultujete s farmaceutom u lokalnoj apoteci ili eventualno da posetite pedijatra.

Ježevi

One po pravilu najlepše plaže sa najčistijom vodom osim nas vole i – ježevi. Zato pre nego što mališana pustite u plićak, proverite ima li ježeva. Gledajte da u vodu ulazi u gumenim sandalama, za svaki slučaj. Ako se ipak nabode na ježa, nije preporučljivo da sami pincetom ili iglicom vadite bodlje, sem ako one nisu dobrim delom van kože – tad možete da ih pažljivo izvadite pincetom. U svakom slučaju, gledajte da dete odvedete u obližnju ambulantu, a do tada neka se ne oslanja na mesto uboda.

