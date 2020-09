Najpopularnije ime u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), već decenijama je najčešće žensko ime Milica, dok je kod muškaraca to Dragan – međutim, to ime već dugo nije popularno, već su to ostaci stare slave.

Naime, pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka je Dragan preuzeo primat od Slobodana, koji je obeležio period od 1942. do 1947. godine. Ime Dragan toliko je bilo popularno da i danas značajan broj muškaraca nosi to ime, iako ga savremeni roditelji više ne biraju toliko često, piše N1.

Ime Milica je u drugoj polovini dvadesetog veka izgubila popularnost stečenu pre Drugog svetskog rata. Ipak, devedesete su donele novi-stari trend, pa je Milica ponovo “zagospodarila“ matičnim knjigama rođenih, u koje se to žensko ime i dalje upisuje više nego sva ostala.

Popularnost imena Milica bila je nakratko poljuljana samo 1997. godine, kada je pijedestal preuzela Jovana, ali se već naredne godine sve vratilo na staro.

Radmila, Ljubica, Vera, Olga, Desanka… imena su koja su obeležila period između dva svetska rata, da bi nastankom „druge Jugoslavije“ u modu ušla imena kao što su Slobodanka, Ljiljana, Snežana i Zorica.

Sam kraj dvadesetog veka i prve godine novog milenijuma doneli su popularizaciju ženskih imena poput Anđela, Sara, Teodora i Anastasija.

Na listi najčešćih muških imena od 1992. godine vodi Nikola, koji se pre toga bezmalo pola veka nije nalazio ni među deset najpopularnijih. Iz tog razloga, Nikola zauzima tek peto mesto na listi imena koja, prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva, nosi muška populacija u Srbiji.

U top 10 muških imena zadržala su se nekad veoma popularna imena kao što su Zoran i Goran, a mesto na listi rezervisano je i za tri “predratna“ imena – Milan, Aleksandar i Dušan.

S druge strane, sve je manje roditelja koji svojoj deci daju ime Miodrag ili Milorad, dok su imena poput Luka, Stefan i Lazar u poslednjih četvrt veka doživela pravi “bum“.

Kad je reč o najčešćim prezimenima u Srbiji, tu naravno nije bilo odstupanja, a sasvim očekivano sva se završavaju na -ić. Na prvom mestu je Jovanović, za kojim slede Petrović i Nikolić, a top 5 čine još prezimena Marković i Đorđević.

Najčešće kombinacije imena i prezimena kod žena su Milica Jovanović, Milica Petrović i Jelena Jovanović, a kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Dragan Petrović.

