Najveći mitovi o bebama u koje treba da prestanete da verujete

Lekar i pedijatar Endru Adesman pozabavio se nekima od najčešćih mitova o bebama i objasnio zašto u njih ne bi trebalo da verujete.

Mit 1: Bebe treba da kake barem jednom dnevno

„Roditelji često misle da beba ima zatvor ako ne vrši veliku nuždu bar jednom dnevno“, kaže doktor Adesman, inače pedijatar iz dečijoj bolnici Šnajder u Njujorku. Novorođene bebe često imaju stolicu i po nekoliko puta dnevno, ali one mogu kakati i svaka tri do četiri dana sve do 2 ili 3 meseca starosti. Međutim, ako je stolica vrlo teška i retka, ili vidite krv u pelenama, svakako nazovite svog pedijatra.

Mit 2: Bebe treba kupati svaki dan

Kupanje uklanja vlagu iz bebine osetljive kože, što je može učiniti suvom i nadraženom. Osim toga, sedenje u penušavoj kupki može iziritirati osetljive delove tela i dovesti do infekcije urinarnog trakta kod devojčica. „Dok god redovno držite područje oko pelena, vrata i drugih osetljivih delova tela čistim, vaše dete može se kupati dva do tri puta nedeljno“, dodaje pedijatar. Ali ako vaše dete uživa u svakodnevnoj kupki, priuštite mu je, samo preskočite sapun.

Mit 3: Bebe koje ranije prohodaju ili progovore su nadarena

Ako dete napravi prve korake ili progovori prve reči ranije nego što je to uobičajno, to nije pokazatelj kasnijeg uspeha u životu. „Mnogi roditelji podržavaju ideju o nadarenosti dece od rođenja, ali ta ideja nije potkrepljena dokazima“, kaže Adesman. U stvari, u nekim slučajevima, rana „dostignuća“ mogu ukazivati na mogući problem, na primer, sklonost deteta da više koristi levu ili desnu ruku pre 18 meseci starosti (deca bi trebalo da koriste obe ruke podjednako do tog doba).

Mit 4: Diranje bebine glavice može povrediti njen mozak

Fontanela ili mekano mesto na prednjem delu bebine glavi je slobodan prostor između kostiju lpbanje koji je ispunjen vezivnim tkivom. „Iako ta mesta, na kojima kosti još nisu srasle, izgledaju vrlo ranjivo, fontanele možete slobodno dirati i time nećete povrediti svoje dete. Mozak je zapravo prilično dobro zaštićen“, kaže pedijatar, a prenosi MissMama. Prednja fontanela obično se zatvara oko prve do druge godine, dok se zadnja fontanela najčešće zatvara do šestog meseca bebine starosti.