Nemci izračunali koliko roditelje košta dete do 18. godine, a od cifre boli glava

Savezni zavod za statistiku u Nemačkoj objavio je istraživanje o potrošnji porodice za decu i izračunao da prosečni troškovi roditelja s detetom do njegove 18. godine iznosi oko 150.000 evra. Troškovi za dete podeljeni su u tri starosne grupe: od 0 do 6 godina, od 6 do 12 godina i od 12 do 18 godina, piše Fenix Magazin.

Troškovi do 6. godine

U svojim obračunima Savezni zavod za statistiku dolazi do troškova od oko 587 evra mesečno, koji se odnose na hranu, pelene, igračke, smeštaj i odeću. Nisu uključeni početna oprema i mogući troškovi nege.

Samo početna oprema za bebe košta oko 3000 evra. Troškovi mesta u vrtiću iznose oko 400 evra, a za vrtićku decu oko 250 eura mesečno. Međutim, naknade su povezane s mestom stanovanja i uveliko se razlikuju od regije do regije.

Troškovi do 12. godine

Mesečni troškovi rastu sa svakom godinom detetovog života. Naročito u prvoj godini života, roditelji još uvek imaju koristi od mnogih poklona, zajmova i podrške porodice i prijatelja. Međutim, od upisa u školu moraju se plaćati izleti tokom godišnjih odmora, hobiji, školski izleti i ekskurzije. Lista rođendanskih želja takođe postaje sve duža.

S godinama rastu i zahtevi. Dok decu i dalje pokušavamo da podstaknemo na igru ​​na svežem vazduhu, pametni telefoni, tableti, igraće konzole i računari čine im se mnogo privlačnijim. Svest o brendu i pravi stil sada su sve prisutniji, a to ima svoju cenu. Prema Saveznom zavodu za statistiku, školarac svoje roditelje košta oko 686 evra mesečno. Ovde takođe nisu uključeni godišnji odmor, briga, hobiji i slično.

Troškovi do 18. godine

Nakon 12. godine, odnosno na početku puberteta, mnogima mesečni troškovi ponovo rastu. Ukupno roditelji tada moraju da izdvoje oko 784 evra mesečno za dijete. Tinejdžeri u to vreme više jedu i uvek traže najmoderniju odeću. Veći su iznosi i za džeparac i za slobodne aktivnosti.

Zaključno, dete košta u proseku 684 evra mesečno. Do 18. godine to znači oko 150.000 evra po detetu. Međutim, troškovi rastu sa svakom godinom života deteta:

0 do 6 godina: 587 evra mesečno, oko 7000 evra godišnje, 42.260 za 6 godina

6 do 12 godina: 686 evra mesečno, oko 8.200 evra godišnje, 49.400 za 6 godina

12 do 18 godina: 784 evra mesečno, 9.400 evra godišnje, 56.400 za 6 godina

U ovoj računici ima i dobrih vesti: što je više dece u domaćinstvu, niži su prosečni troškovi po detetu. Uglavnom zato što možete kupovati, kuvati i planirati u većim količinama. Odeću i igračke mlađa braća i sestre mogu naslediti.

