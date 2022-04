Otac osmislio kaznu koja deluje i na najnemirniju decu

Nedavno istraživanje provedeno u Hong Kongu pokazalo je da skoro polovina dece doživljava fizičko kažnjavanje ili uvredljive komentare svojih roditelja. 49 posto dece reklo je da je pretrpelo fizičko kažnjavanje, njih 45 posto čulo je uvredljive komentare, dok su 68 posto roditelji grdili.

Fizičko kažnjavanje još uvek se događa puno češće nego što se to misli. Psiholog i stručnjak za roditeljstvo i razvoj deteta Džordž Holden kaže da je uzrok toga to što roditelji reaguju „impulsivno ili emocionalno, a ne namerno“.

Možda je najvažnije otkriće studije koju je sproveo Holden neefikasnost fizičkog kažnjavanja kao sredstva disciplinovanja. Šta onda uraditi?

„Mnogi roditelji deci kao metodu kažnjavanja oduzimaju igračke, odvajaju ih od prijatelja ili ih šalju u ćošak. Ali na decu poput mene nijedna od ovih metoda nije delovala“, napisala je Rejni Vilijams u tekstu koji je objavio The Washington Post.

Vilijams je dijagnostikovan DHD i uvek joj je bilo dosadno. Njen otac to je na sreću shvatio i razvio novi oblik discipline, koji je dao trenutne rezultate i imao dugoročne pozitivne efekte.

„Njegova metoda bila je najbolja stvar koju je mogao da uradi. Dao bi mi enciklopediju u ruke i rekao da naučim nešto o nečemu, a on bi me kasnije ispitao. Bila je to kazna u smislu da sam bila prisiljena da prekinem sve što sam radila, a takođe je držala moj um zaokupljenim i predstavljala tip mentalnog izazova koji mi je nedostajao“, objašnjava.

Nije bilo lako, priznaje. U početku je znala da protivreči ocu, ali brzo je shvatila da želi da odgovori na svako pitanje koje joj postavi o lekciji koju joj je zadao da nauči.

„To mi je pomoglo da promenim svoje ponašanje u trenutku i tražim knjige kad god mi je dosadno. Delovalo je. Odrasla sam i postala advokat koji ima različita nasumična znanja koja mi dobro dođu dok gledam kvizove kao što je Jeopardy! Do danas je tata jedina osoba koja može da me pobedi“, nastavlja.

Zato Vilijams savetuje roditeljima da kaznu pokušaju da ostvare kroz svojevrsnu igru. Tako ćete decu omesti i sprečiti u lošem ponašanja, a pritom im pružiti mentalnu stimulaciju kad im je dosadno i gnjave vas.

