Otopiće sva srca: Gluva devojčica prvi put čula mamu i tatu (video)

Ponosni tata Tristan Storer objavio je na društvenim mrežama snimak trenutka kad je njegova ćerkica prvi put čula glas svojih roditelja.

Malena Mejsi, devojčica iz Australije, dobila je slušni aparat, a roditelji su zabeležili kamerom njenu dirljivu reakciju.

Today our youngest daughter had the sound “switched on” for the very first time. Can’t speak highly enough of the team at hearing Australia who have guided us through this journey over the last month. #oneprouddad#hearingaids pic.twitter.com/B42p0TdDve

— Tristan Storer (@trisso_14) October 23, 2019