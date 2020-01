Ova retro imena biće ponovo popularna narednih 10 godina

Već je jasno kako je u poslednje vreme u trendu sve što je iz prošlosti i retro, a ako je ova „stogodišnja teorija“ zaista tačna, tokom 2020-ih bi moglo biti rođeno puno devojčica koje će nositi imena Meri, Doroti i Helen. Četvrto najpopularnije ime dvadesetih godina prošlog veka bilo je Beti, a zatim imena Margaret i Rut.

Kako piše Huffington Post, u to vreme je najpopularnije ime za dečake bilo Robert, zatim Džon, a na trećem se nalazio Džejms. Potom su sledili Vilijam i Čarls, a i na šestom mestu nalazilo se ime inspisano britanskom kraljevskom porodicom – Džordž.

Najpopularnije ime u Srbiji tridesetih godina prošlog veka bilo je Milan. Period za vreme i posle Drugog svetskog rata obeželežilo je ime Slobodan, ali i ime Aleksandar. Od pedesetih do šezdesetih godina ime Dragan najčešće se daje muškoj deci, a šezdesete su obeležila tri imena: Dragan, Zoran i Goran.Period o sedamdesetih do osamdesetih dolazi do potpunog preokreta i najčešća imena postaju Dejan, Saša, Goran i Milan.

Što se zenskih imena tiče, u doba pre Drugog svetskog rata najpopularnija su bila Radmila, Milica i Marija, dok je narednu deceniju (1951-1960) obeležilo ime Ljiljana

Šezdesetih se ženskoj deci najviše davalo ime Snežana

Najčešćih pet imena koje su roditelji davali ćerkama u periodu od 1971. do 1980. godine su: Jelena, Dragana, Danijela, Biljana, Vesna. U narednoj deceniji Jelena je omiljeno ime većini stanovništva, a na drugo mesto dolazi ime Ivana.