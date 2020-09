Ovaj trend je sve popularniji među mladima – jeftin je i izaziva rak

Možda vaše dete neće mirisati na cigare, ali to ne znači da u sebe nije unelo nikotin. „Snus“, duvan u prahu zapakovan u vrećice, postao je novi trend među srpskim tinejdžerima. Ti nikotinski paketići koštaju svega 1.000 dinara i koriste se vrlo lako. Isto tako stvaraju zavisnost i mogu da izazovu čitav niz bolesti, poput paradontopatije i – raka.

Prema navodima domaćih medija, „snus“ je postao veoma popularan među tinejdžerima, koji ga kupuju u maloprodaji ili preko interneta za 900 do 1.000 dinara, a duvanska industrija je promovisala manju štetnost tog proizvoda, pa čak i da pomaže u odvikavanju od pušenja.

Obično se koristi tako što se stavi između desni i usne duplje, gde ispušta materije koje direktno ulaze u organizam, što, zapravo, može dovesti do kobnih posledica.

„Snus“ – Zavisnost bez povučenog dima

Nekadašnji predsednik Saveza Srbije protiv pušenja prim dr Petar Borović objasnio je za Sputnjik da je „snus“ prerađeni duvan kome se ukus ublažava, pa je zbog toga privlačan mladima.

Borović ističe da korisnici „snusa“ često prvo nekoliko puta sažvaću vrećicu, kako bi nikotin za nekoliko sekundi dopreo do mozga, nakon čega je nameste između desni i obraza za kasnije korišćenje, a prilikom čega štetne materije direktno prodiru u krvotok mozga i tela.

Tom prilikom prvo nastaju lokalna oštećenja – limfni čvorovi otiču, desni i zubi se oštećuju, javlja se paradontopatija, a povećava se i šansa za obolevanja od raka.

„U Indiji imamo tipičan oblik raka za korisnike njihovog modifikovanog ’snusa‘, od kog obraz biva potpuno probijen, vide se zubi i masovna tumorozna masa koja zahvata obraz, vilicu, desni… Dugogodišnjim zavisnicima, kojih će biti i kod nas, poručujemo da im duvan nije prijatelj, bez obzira što ima drugu aromu. Oštetiće vam i srce i mozak i pluća“, kategoričan je Borović.

Prema Borovićevim rečima, duvan sadrži oko 7.600 štetnih materija, od kojih je 76 kancerogeno, koje prodiranjem u krvotok obaraju imunitet.

„Korisnci ’snusa‘ obaraju imunitet, a to čine u vremenu korone. Time postaju podložni Kovidu 19, virusnoj infekciji. Ako su uz to gojazni, situacija je vrlo komplikovana“, upozorava Borović.

On posebno ističe da „snus“ vrlo brzo izaziva jaku zavisnost, jer mu se dodaju hemikalije, pre svega preparati na bazi amonijum hlorida, i tvrdi da se zbog toga nikotinska izjednačila sa heroinskom zavisnošću.

„Heroin do glavnog centra u mozgu za to putuje 14 sekundi. Duvan je putovao sedam sekundi, a kad su mu dodali hemiju, i u ’snus‘ i u cigarete, više ne putuje sedam već dve do tri sekunde“, napominje Borović.

Nije zabranjen, ali ni registrovan

Iako „snus“ nije eksplicitno zabranjen Zakonom, iz Uprave za duvan su za Sputnjik predočili da do sada nije registrovan nijedan takav proizvod, niti je bilo zahteva za to.

Ipak, Uprava za duvan je, na zahtev dva privredna subjekta, registrovala 23 marke duvanskog proizvoda koji je specijalno pripremljen za žvakanje – pakuje se u male kesice – od kojih su četiri bile u prometu na srpskom tržištu u prvoj polovini ove godine.

Cena pakovanja tih proizvoda, koji se trenutno nalaze u prometu, kreće se rasponu od 1.040 do 1.200 dinara.

Oni napominju da se pojam „snus“ u narodu često pogrešno upotrebljava i za druge duvanske proizvode pakovane u kesice, kao što su duvan za žvakanje i nikotinske vrećice, proizvod koji ne sadrži duvan i nije duvanski proizvod.

Prema Direktivi EU, države članice zabranjuju plasiranje „snusa“ na njihovo tržište. Iz te zabrane je izuzeta Švedska, gde je „snus“ nastao, koja je garantovala da se proizvod neće prodavati van te zemlje. Duvanski proizvodi poput duvana za žvakanje i šmrkanje nisu zabranjeni u EU.

