Ove 3 stvari ćerke mogu naučiti samo od majki

Majka je istovremeno i uzor i najveći kritičar i inspiracija i prijatelj, oslonac i najveći problem u životu mlade devojke. Dok odrastaju, ćerke se neminovno sukobljavaju sa svojim majkama. Razlog tome je zapravo činjenica što se svojski trude da ne budu kao one, ako im se mišljenja ne poklapaju, dok sa druge strane majke pokušavaju da izbegnu situacije u kojima njihove ćerke greše na isti način na koji su i one. Sve je to deo tog komplikovanog odnosa, kojim se proteže bezgranična ljubav.

Iznosimo pred vas danas stvari koje samo snažne majke mogu da nauče svoje ćerke:

LJUDI ĆE TE NEMINOVNO RAZOČARATI, ALI TREBA DA NAUČIŠ DA ŽIVIŠ S TIM

Majka je ta koja treba da objasni svom detetu da će upoznati tokom života različite ljude i da nisu svi nužno dobri. Da će neki hteti da je prevare, iskoriste, da će se pretvarati da su joj prijatelji. Međutim, majka je ta koja svojoj ćerki mora da pokaže tu razliku među ljudima. Majka je uči da ne zatvara svoje srce pred svima, već da napravi mesta u njemu za one koji nisu toksični.

LJUBAV BOLI ALI NE AKO JE PRAVA LJUBAV

Teško je mladim devojkama da prihate činjenicu da su zavolele pogrešnog, onog koji je samo imao nameru da se poigra sa njihovim osećanjima. Majstori manipulacije, pokušaće čak da vas ubede da ljubav mora da boli. Majka je međutim ta, koja svojim trudom može da vam pokaže drugačiju stranu. Ona je ta koja vas uči da prihvatite svoju lošu procenu i izvučete pouku iz nje.

SAVRŠENA SI BAŠ TAKVA KAKVA JESI

Samo zato što se jedan nezreli klinac usudio da komentariše pogrdno vašu pojavu, ne znači da je to istina. Majka je ta koja treba da vam stavi jasno do znanja da ste prelepi upravo takvi kakvi jeste. Jednako spolja i iznutra. I da će samo onaj koji je vredan vaše ljubavi znati to da prepozna i ceni. Majka je ta koja nas uči da volimo, ali pre svega sebe, a potom sve druge.

