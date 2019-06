Ove stvari nikada ne izgovarajte pred detetom

Svaki roditelj je barem jednom pre detetom rekao nešto zbog čega je zažalio, jer je time dete naljutio, povredio ili zbunio. Stručnjaci tvrde da reči ostavljaju duboki trag, mnogo veći nego što ljudi ponekad misle.

– Reči za decu mogu biti konstruktivne ili destruktivne pa mudro birajte šta ćete reći pred detetom. Nešto što se odraslima čini bezazleno, može uticati veoma loše na dete – kaže psiholog Džil Vitni, a prenosi 24sata.hr.

Ove rečenice zbog toga ne bi smeli da govorite detetu jer će na njega negativno uticati i evo šta reći da se osećaju bolje.

Požuri, prespor si!

Kad se dete ujutro oblači za školu, često može biti sporo. Međutim, pritiskati ga da bude brže je pogrešno. Iako kasnite, nemojte povisiti ton i naređivati detetu jer ga to neće motivisati. Umesto toga, potražite mirniji način da ubrzate stvari. Na primer, predložite igru trkanja u oblačenju jer će ga to podstaći da bude brže.

Ostavi me na miru

Svakom roditelju potrebno je vreme za odmor. Ipak, ne bi trebalo reći detetu da vam smeta. Deca vole da budu priznata pa im to može veoma zasmetati. Odgovorite na prikladniji način i zabavite ih dok želite da se odmarate. Dajte im zadatke za njihov uzrast koji ih razveseli. Možete im reći i da imate nešto važno da uradite pa im predložite da se igraju dok ne završite. Ali, ako im obećate da ćete se posle toga igrati sa njima, to i ostvarite.

Zašto ne možeš biti kao tvoj brat/sestra?

Prirodno je upoređivati svoju decu, ali ne bi trebalo da dopustite da vas čuju. Time podstičete nezdravu konkurenciju i deca će se možda osećaju loše.

To znači da želite da vaše dete bude neko drugi kada ga uporedite. Osim toga, psiholozi tvrde da upoređivanja verovatno neće promeniti ponašanje, nego da ćete samo pritiskati dete da uradi nešto šta ne želi ili nije spremno, potkopavajući njegovo samopouzdanje. Umesto toga, podstaknite i inspirišite svoje dete o tome šta ono može da uradi i pohvalite ga kada učini nešto dobro.

Vežbom do savršenstva

Ne postoji savršeno dete, biti savršen nije dobar cilj jer ne postoji, kaže Betsi Braun, stručnjak za razvoj i ponašanje dece. Tako šaljete poruku da se dete nije dovoljno trudilo i vežbalo. Umesto toga, kažite mu koliko frustrirajuće i naporno vežbanje može biti i dajte neke primere stvari koje je dete istreniralo i poboljšalo.

Ja ću ti to dovršiti

Prirodno je da želite da detetu pomognete dok završava slagalicu. Na kraju krajeva, ne želite da vaše dete bude tužno. Ali ako prerano skočite, možete potkopati njegovu nezavisnost.

Pokušajte da detetu dozvolite da svoj projekat završi ne bi li izgradilo samopouzdanje. Svako razočaranje je zlatna prilika za vaše dete da se suoči sa svakodnevnim usponima i padovima. Zbog toga, pričekajte da najpre zatraži pomoć. Zatim mu postavite pitanja koja bi mu pomogla da taj problem reši.

Na dijeti sam

Ako brinete o svojoj težini, zadržite to za sebe. Razgovor o fizičkom izgledu može dovesti do toga da vaše dete razvije nezdravu sliku tela. Ako vide da se borite s načinom na koji izgledate, oni mogu da utuve sebi u glavu da moraju da izgledaju na određeni način.

Zato što sam ja to rekao

Kad ste u žurbi, izgovarate ovu frazu, ali pokušajte da je izbegnete. Možete reći nešto poput: ‘Znam da se danas želite igrati napolju. Prvo morate da završite domaći zadatak. Kako bi bilo da se posle toga igramo? Ponudite i podsticaj za izvršenje zadatka.

Recite mu: ‘Bilo bi od velike pomoći porodici ako bi mi pomogao da počistimo. Ako sakupite igračke, možete ići nakon toga da se igrate’. To će ih više zainteresovati nego da pokazujete svoj autoritet.

Uradio/la bih sve za tebe

Možda se osećate kao da radite sve za njih, ali nemojte im to prebacivati. Ne očekujte ​​da će vam to vratiti zahvalnošću ili dobrim ponašanjem. Na primer, dete se može naučiti zahvalnosti tako što ćete vi pohvaliti svog supružnika: ‘Kakva ukusna večera! Mnogo hvala, tata’. Deca će tako naučiti da je lepo nekome zahvaliti za nešto.

Nije to toliko strašno

Možda se vama ne čini bitnim to što vaše dete nije pozvano na rođendan druga iz vrtića ili škole, ali to je za njih velika stvar. Ako to omalovažavate, pokazujete da ne razumete kako se dete oseća, čineći ga posramljenim ili zbunjenim. Nemojte suditi, samo pokušajte sa se saosećate s njim.

Ti si lažljivac

– Čak i ako dete uzme novac iz novčanika, povišeni ton će ga naterati da se oseća kao da je lično napadnut. Saznajte zašto je lagalo umesto da ga optužujete i otvoreno razgovarajte – kaže pedijatar Edvard Kulić. Bolje mu recite da je moglo da vam se obrati ako mu je bilo šta potrebno, ali ne i da ste ljuti. Uvek pokušajte da podstaknete razgovor.

Budi oprezan

Te reči mogu imati suprotan učinak i veća je verovatnoća da će se dete glupirati. Bolje mu recite: ‘Već si bila sama kod drugarice. Bila si dobra i znam da to možeš’. Psiholozi tvrde da će to izgraditi detetovo samopouzdanje i poboljšati vaš odnos.