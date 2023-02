Ovih 7 osobina odlikuju februarske bebe, zbog jedne su jedinstvene

Februar je najkraći mesec u godini, ali on je poseban i po bebama koje su slatke i kreativne male duše. Ako se rodi mala Vodolija (od 20. januara do 18. februara) onda će da bude nezavisna, bistra i kreativna, dok su Ribe (od 19. februara do 20. marta) poznate po mašti, lojalnosti i saosećanju.

Evo zbog čega treba posebno da se radujete što ćete dobiti dete u ovom mesecu.

Inteligentnije su i sklone obrazovanju

Istraživanja su pokazala da su zimska deca uspešnija u testovima inteligencije. Kako su istraživači zaključili, „opšti uzorak pokazao je da ‘zimska deca’ imaju veće rezultate kod antropometrijskih merenja neurokognitivnih varijabli“.

Smirenije su

Bebe rođene u februaru su mnogo mirnije nego druga deca, a to dokazuje i jedno istraživanje koje je uključivalo 400 osoba. Oni koji su rođeni na zimu su smireniji, imaju manje promene raspoloženja i ne previše burne reakcije.

Imaju izraženu umetničku crtu

Bebe rođene u februaru po horoskopu su Vodolija ili Ribe, a ta dva znaka povezuju se s originalnošću i kreativnošću. Ako i ne verujete u astrologiju, Kancelarija za nacionalnu statistiku Velike Britanije otkrila je da su ljudi rođeni u ovom mesecu skloni umetnosti.

Imaju velike šanse da postanu slavni

Jedna studija pokazala je da je veliki broj slavnih osoba rođen u znaku Vodolije. To su Bob Marli, Dženifer Eniston, Šakira, ali i neki od najpopularnijih američkih predsednika poput Abrahama Linkolna (12. februar) i Ronalda Reagana (6. februara).

Vole svoj posao

Ne morate da se brinete za bebe koje su rođene u drugoj polovini meseca. Anketa koju je sproveo portal „CareerBuilder.com“ otkrila je da su odrasle osobe u znaku Ribe, najzadovoljnije na svojim radnim mestima, prenosi yumama.mondo.rs.

„Prestupne“ bebe su vrlo posebne

Šanse da se beba rodi na 29. februar su 1:1641 (ili 0.068%), što je neverovatno retko. Ako je rođendan vašeg deteta tad (ili ste vi rođeni na ovaj datum), onda ste i vi ili vaše dete baš posebni.

Njihov cvet je ljubičica

Ovaj prelepi cvet simbolizuje lojalnost i vernost prema svojim voljenim osobama.

