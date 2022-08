Ovo je najpopularnije muško ime u Srbiji, a znači ‘svetlost’

Srbi, Hrvati i Crnogorci se barem u nečemu slažu – najčešće muško ime koje daju roditelji u Beogradu, Zagrebu i Podgorici jeste Luka, a ovo ime nalazi se među deset najpopularnijih i u Sloveniji.

Kada su u pitanju najpopularnija imena za decu u Srbiji, među devojčicama godinama prednjači Sofija, a među dečacima Luka.

Luka je muško ime latinskog porekla. Dolazi od reči luks, što znači svetlost, oganj ili život. Prema drugom tumačenju, ime je skraćenica latinske reči Lucanus, što bi označavalo žitelja južnoitalijanske pokrajine Lukanije.

U Italiji i Grčkoj ovo ime se piše Luca, a izgovara Luka. U Nemačkoj je takođe puno Luka, Lukasa i Luca. Ime vole i Rusi, Španci, Englezi, Amerikanci i Australijanci.

Komentarišući činjenicu da bi mali doprinos međunacionalnom poverenju mogao da učini baš neki Luka, s obzirom na to da je to trenutno najpopularnije muško ime u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, kaže da je to još jedna potvrda teze da su narodi bivše SFRJ bliskiji nego što to na prvi pogled izgleda.

„Veliki broj dece u zemljama bivše SFRJ nosi ime Luka da bi to moglo da predstavlja statističku slučajnost. Mi pripadamo jedinstvenom kulturnom krugu i zbog toga veliki broj dece nosi ista ili slična imena. Gotovo u svim zemljama vlada moda da se devojčicama daju kratka imena, koja po formi podsećaju na nadimke, a dečacima tradicionalna imena”, rekla je Bjelobrk za Politiku.

Pogled u publikaciju Republičkog zavoda za statistiku „Najčešća imena i prezimena” govori da su Dragan i Milica imena koja su se najčešće davala deci u Srbiji u poslednjih pola veka, da bi od 1991. do 2011. godine Nikola i Milica stekli status kultnih imena.

