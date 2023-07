Ovo su dve karakteristike koje imaju svi odlični roditelji, kaže psiholog

Klinički psiholog Nadin van der Linden i autorka knjige Tales from the Parenting Trenches: a clinical psychologist vs motherhood za portal Motherly otkrila je koje karakteristike imaju roditelji koji na dobar način odgajaju svoje dete. Kako objašnjava, skoro svi odlični roditelji imaju dve karakteristike koje garantuju da će jednoga dana njihovo dete izrasti u dobro vaspitanu i srećnu osobu.

Nisu skloni kritikovanju

Kako objašnjava psiholog, odlični roditelji nikada ne kritikuju dete zbog njegovih izbora, interesovanja ili ponašanja. Umesto toga, na miran mu način i na sopstvenom primeru pokazuju kako se treba ponašati. Istraživanja su pokazala kako preterano kritikovanje deteta može dovesti do negativnih posledica za njegovo mentalno zdravlje, a deca koja odrastaju s takvim roditeljima sklonija su teskobi, depresiji i zatvaranju u sebe.

Podstiču detetova interesovanja i ideje

Mnogi roditelji još pre rođenja deteta imaju određene planove i ideje za njega, ali stvarnost je nešto drugačija. S obzirom na to da je dete osoba s sopstvenim idejama i interesovanjima, psiholog otkriva da je karakteristika odličnih roditelja podsticanje istih.

„Kada ne podupiremo detetove želje i interesovanja, već ga prisiljavamo na neke stvari koje očigledno ne želi, to može rezultirati štetnim posledicama. Naime, deca se u tom slučaju često osećaju neuspešno, pod velikim su pritiskom i skloni su potpuno da izbegavaju određene aktivnosti koje su ih donedavno zanimale“, objašnjava.

