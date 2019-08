Najpopularnija ženska i muška imena u Srbiji

Imena koja naši sugrađani najčešće daju svojim sinovima upravo su imena hrišćanskih svetaca, krsnih slava i apostola. Na tronu popularnosti i dalje suvereno stoji ime Luka, a za njim slede Stefan, Lazar, Filip, Vuk i Nikola. Najveći broj devojčica koje su prethodne godine iznesene iz porodilišta širom zemlje nose ime Sofija, a slede Dunja, Sara, Teodora, Milica i Nikolina. Onima koji vole da razmišljaju globalno, zanimljiv će biti podatak da je ime Sofija najpopularnije ime za devojčice na svetu.

Mali doprinos međunacionalnom poverenju mogao bi učini baš neki Luka, s obzirom da je to trenutno najpopularnije muško ime u Srbiji i u Hrvatskoj, a nalazi se među deset najpopularnijih i u Sloveniji.

Gordana Bjelobrk, šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, primećuje da već tri decenije vlada „moda” da se devojčicama daju kratka imena koja po formi podsećaju na nadimke, a dečacima tradicionalna imena.

– Nikada nismo imali ovoliko kratkih ženskih imena, koja po formi podsećaju na nadimke. Mislim da je taj trend internacionalizacije ženskih i tradicionalizacije muških imena počeo devedesetih godina. Međutim, ako pogledamo poslednjih pola veka, u našoj zemlji rođeno je najviše dečaka sa imenima Dragan, Milan, Aleksandar, Zoran i Nikola, a najveći broj devojčica nosi ime Milica, Jelena, Marija, Mirjana i Dragana – naglašava naša sagovornica.

Do 1940. najpopularnije muško ime u Srbiji bilo je Milan, a žensko Radmila, posle rata ostaje Radmila, ali na svet dolaze sve češće Slobodan i Petar.

Pogled u publikaciju Republičkog zavoda za statistiku „Najčešća imena i prezimena” otkriva da su Dragan i Milica imena koja u srpskom rodoslovu imaju status večnosti. Zanimljiva geografija govori da u Beogradu živi najviše onih čije je ime Aleksandar, dok u Novom Sadu prednjači Milan. Ivan je najčešće ime u Subotici, a u Novom Pazaru Edin. Dragan je i danas na prvom mestu u Zrenjaninu, Zapadnoj Srbiji, Valjevu, Kraljevu, Šumadiji, Boru, Nišu, Pirotu, Vranju, Požarevcu, Zaječaru. U Subotici Ivana po brojnosti slede Jozef, Nikola, Ištvan i Robert, a imena devojčica najčešće su – Maria, Ana, Jelena, Eržebet i Ilona. U Novom Pazaru, pored Edina, u vrhu su i Emir i Enes, odnosno Emina, Amina, Azra, Fatima i Sabina.

Ako bismo pažljivo proučili istorijsku čitanku, videli bismo da roditelji i te kako prate modu kad je reč o davanju imena nasledniku – do 1940. najpopularnije muško ime u Srbiji bilo je Milan, a žensko Radmila. Za vreme Drugog svetskog rata i posle njega najveći broj dečaka dobio je ime Slobodan, a devojčica Radmila. Inače, Slobodan i Petar su imena koja su najčešće davana nakon Drugog svetskog rata, kada su se roditelji preko imena naslednika veoma jasno opredeljivali za monarhiju ili socijalizam. To su bila dva najpopularnija muška imena sve do polovine šezdesetih, kada su se izdvojila imena Dragan i Zoran. Pedesetih i šezdesetih godina Dragan, Ljiljana i Snežana postaju najpopularnija imena u Srbiji. Sedamdesetih i osamdesetih na tronu popularnosti caruju Dejan i Jelena, da bi od 1991. do 2011. godine primat preuzeli Nikola i Milica. Iako su devedesete godine donele raspad zemlje, samo je muško ime Jug „preživelo” modu davanja imena po stranama sveta.

Sredinom devedesetih u modu su ušla kratka internacionalna imena – Ema, Una, Anja, Tea, Iva, Lea, Sara i Mila, a od 2000. godine i Dunja se nalazi među deset najpopularnijih imena za devojčice. Internacionalno ime Sofija već tri godine nosi najviše novorođenih devojčica u Srbiji.

Oko 4.500 Beograđana imaju dva imena, koja se pišu rastavljeno, sastavljeno ili sa crticom. U matične knjige prestonice upisani su, između ostalih, i Marko David, Dušan Miloš, Viktor Strahinja, Luka Konstantin, Nikola Jupiter, Stefan Lazar, Maksim Vid, ali i devojčice Zara Nikolina, Helena Marija, Anđelika Katarina, Vasilisa Nastasia, Anđela Zoe i Vidra Luna.