Psiholozi tvrde: Ovo je najgora stvar koju možemo da uradimo kada dete ima napad besa

Tantrumi su sasvim normalna pojava kod male dece koja još ne znaju da pravilno kontrolišu negativne emocije niti da se nose s njima. Psiholog Ejmi Morin objašnjava kako roditelji mogu da preduzmu određene stvari kako bi detetu olakšali tantrum, ali isto tako ga mogu i samo dodatno pogoršati.

Kako objašnjava za Very Well Family, neke stvari trebalo bi izbegavati kada dete ima napad besa. Jedna od najgorih stvari koje roditelj može da uradi u tom slučaju jeste popuštanje detetovim prohtevima. Na primer, ako dete nešto želi, a to iz bilo kojeg razloga ne može da dobije, vrlo je verovatno da će dobiti tantrum. Ali ako roditelj nakon nekog vremena ipak popusti, to može samo napraviti još više štete, kaže Morin.

Dodaje kako se katkad roditelji prepuste napadima besa iz čistog očaja kako bi zaustavili vrištanje ili bacanje po podu, pogotovo ako se nalaze negde u javnosti. Ali svaki put kada popustimo samo da prođe tantrum, dete zapravo učimo kako su izlivi ljutnje izvrstan način da dobije ono što želi.

To će rezultirati time da bi dete moglo u budućnosti da nauči da ima veće, duže i glasnije tantrume. Čak i ako se samo povremeno “predamo“ napadima besa, psiholog tvrdi da će dete naučiti da je takav način ponašanja najbolji način da dobije ono što želi, prenosi Index.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.