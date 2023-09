Radite li ove stvari? Često su to razlozi zbog kojih vaše dete ima loše ocene

Svaki roditelj želi da njegovo dete bude uspešno. Međutim, ponekad potpuno nesvesno može doprineti tome da dete bude lošije u školi, odnosno da ima lošije ocene, objašnjavaju psiholozi.

Kako donosi Asian Parent, postoji nekoliko stvari kojima roditelji sabotiraju uspeh deteta, i to često potpuno nesvesno.

Imaju prevelika očekivanja

Iako je sasvim razumljivo da roditelji očekuju određene stvari od svoje dece, preterivanje s očekivanjima može napraviti više štete nego koristi, upozoravaju stručnjaci. U tom slučaju dete može postati nesigurno, naročito ako dobiva negativne reakcije kada pogreši ili u nečemu zakaže.

Manjak samopouzdanja dovodi do zatvaranja u sebe, ali i lošijih ocena u školi, dodaju psiholozi.

S detetom stalno pričaju o školi

Roditelji bi trebalo da shvatite kako razgovor isključivo o školi i ocenama ne vodi do veće motivacije i zainteresovanost za školu.

Psiholozi naglašavaju da roditelji često kao da zaborave na to da imaju i drugih tema o kojima mogu razgovarati sa svojim detetom, a preterana opterećenost informacijama pred polazak u školu pridonosi pojavi straha od nje, ali i nastanku anksioznosti.

Prisiljavaju dete na učenje

Većina roditelja trebalo bi već da zna kako bilo kakvo prisiljavanje deteta na nešto kod njega samo budi averziju i loša osećanja. Ako roditelji dete neprestano prisiljavaju na učenje, rešavanje domaćeg zadatka i sličnih obaveza kao da je sve to samo jedan zadatak od kojeg mu zavisi život, dete će s vremenom postati nezainteresovano, a javiće se i odbojnost prema školi, upozoravaju psiholozi.

Rešavaju domaće zadatke umesto deteta

Još jedna greška koju veliki broj roditelja pravi jeste rešavanje domaćeg zadatka ili nekih drugih školskih zadataka umesto deteta.

Iako je razumljivo da će roditelj ponekad morati da uskoči u pomoć svojim mališanima, ako se to događa prečesto ili u slučaju kada i sami mogu da reše određeni problem, to može dovesti do nesamostalnosti, lenjost, ali i nesigurnosti kod deteta, piše Zadovoljna.rs.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.