Rečenice koje roditelji nikada ne treba da izgovore pred decom

Deca vide i čuju mnogo više nego što su roditelji ponekad svesni. Često mogu da čuju stvari koje mislimo da šapućemo, a mogu da osete napetost i ljutnju, čak i ako roditelji pokušavaju to da sakriju.

Ukoliko ste roditelj, neke stvari ipak nikako ne smete da kažete važem supružniku jer će to vrlo negativno uticati na vaše dete.

“Ti si loš roditelj”

Uz tu, jednako je loša i rečenica: “On/Ona je bolji roditelj od tebe”.

Ako to dete čuje, počeće da bira strane i da daje podršku samo jednom roditelju, dok će o drugom misliti lošije. To može imati dugotrajan učinak na detetov odnos s jednim od roditelja. Osim toga, roditelj kom je to izrečeno mogao bi da da počne da se oseća nesigurno.

Ukoliko jedan roditelj ima mesta za napredak, pomozite mu nežno i s ljubavlju, a ne napadom.

“To ti se neće svideti”

Ako ovo čuje, dete će pomisliti da jedan roditelj može da čita misli, a drugi ne zna šta želi.

Zbog toga obično počinju sumnje u sopstvene odluke.

“Grozno izgledaš u tome”

Dete bi u ovoj rečenici moglo da čuje samo mržnju, a moglo bi da oseti i kako jedan roditelj omalovažava drugog.

Zbog ovog, opet, mogu da počnu sa odabirom strana, a mogu i da shvate da je u redu i da oni budu na isti način kritični prema drugima.

“To je tvoja krivica”

Deca moraju da vide roditelje kao tim koji radi zajedno i slaže se oko načina vaspitavanja. Ukoliko to nije tako, deca će primetiti “pukotine u oklopu” i počeće da ih iskorišćavaju.

Umesto optuživanja, pokažite deci da se može zajedno raditi na problemu kada se nešto loše dogodi, piše “The Sun”.

“Nikada to nećeš uspeti”

Ako čuju ovakvu rečenicu, deca bi mogla da počnu da smanjuju sopstvena očekivanja i da prestanu da se trude.

Uz to, mogli bi da pomisle da roditelj koji je to izgovorio pokušava da kontroliše drugog, što će opet uzrokovati biranje strana i razdor u porodici.

“Ti si glup/beskoristan”

Ako dete čuje kako jedan roditelj to govori drugom, moglo bi u to i da poveruje.

S druge strane, dete bi moglo da pomisli i da se radi o nepravednom napadu, a tu onda opet dolazi do biranja strana.

“Ostavljam te”

Ukoliko želite da odete, o tome treba da razgovarate nežno sa svojim partnerom/kom i to daleko od dece.

Ako deca čuju tako nešto, njihova automatska reakcija biće tuga i pomisliće da želite da odete jer ih ne volite. Osećaćete se krivima i misliti da se to sve događa zbog njih, a zbog toga bi u životu mogli biti nesigurni.

Kada osetite da vas obuzima bes i da bi mogli da kažete nešto zbog čega ćete zažaliti, pogotovo ako su deca blizu, najpametnije je da se sklonite na nekoliko minuta dok se ne smirite i onda nastavite razgovor ili ga odložite za neki drugi put.

