Roditelji, ne ignorišite ovih 6 problema sa decom

Nekad je potrebno korigovati neka navike kako bi deca izrasla u srećne i zadovoljne ljude

Za decu se sa razlogom kaže da su ukras sveta, naše blago i budućnost. Svi znamo koliko odrastanje nije lako i kroz šta se sve mora proći da bi se formirala ličnost.

Baš iz tog razloga, iako je svakom roditelju njegovo dete najbolje i najlepše, postoje situacije koje ukazuju na određene probleme u ponašanju.

Ni jednom roditelju ne pada lako kad vidi da je njegovo dete neposlušno ili prolazi kroz loš period.

Ovih šest situacija bi trebalo da ukažu na to da je potrebno korigovati stavove i sprečiti određene navike u korenu, kako bi deca izrasla u zdrave i srećne ljude.

1. Prekida vas dok pričate

Ovakve situacije se, ruku na srce, veoma često događaju. Sa jedne strane, vaše dete može biti vrlo uzbuđeno oko nečega što želi da vam ispriča ili postavi vam neko pitanje, sa druge strane, ukoliko dopustite da vas prekida u razgovoru, ne učite ga kako da bude obziran prema drugima ili kako da zabavi sam sebe kada ste vi zauzeti.

Stručnjaci ukazuju da je mogući rezultat ovoga to da će dete misliti da ima pravo na pažnju drugih ljudi i neće biti u stanju da toleriše frustracije.

Sledeći put kada budete razgovarali s nekim telefonom ili vam neko dođe u posetu, recite detetu da treba da bude mirno i ne prekida vas. Zatim ga okupirajte nekom aktivnošću ili ga pustite da se igra nekom posebnom igračkom kojom se ne igra često. Ako vas vaš mališan i dalje vuče za rukav dok pokušavate da razgovarate, nako što završite, stavite mu do znanja da neće dobiti ono što traži ako vas i dalje bude prekidao.

2. Igra se grubo

Ne moramo da vam govorimo zašto ni pod razno ne bi trebalo da ignorišete ovakav problem. Dešava se da se deca posvađaju te i da udare jedno drugo u igri, nevezano da li su drugari ili brat i sestra. Ukoliko ne intervenišete, ovakvo ponašanje može preći u naviku koju je kasnije mnogo teže otkloniti i šaljete poruku da je povređivanje ljudi prihvatljivo ponašanje.

Stručnjaci tvde da je potrebno reagovati na licu mesta. Objasnite detetu da je to zabolelo drugu stranu i zapitajte ga kako bi se ono osećalo da je obrnuta situacija. Dajte mu do znanja da, svaka radnja koja boli drugu osobi, nije dopuštena. Pre sledećeg igranja, podsetite ga da se ne igra grubo i pomozite mu da vežba šta može da kaže ako se naljuti. A, ako opet nastavi s takvim ponašanjem, prekinite igru.

3. Pravi se da vas ne čuje

Jedan od poznatih dečijih psihologa, Kevin Leman rekao je da je ignorisanje igra reči i da ako dopuštate takvo ponašanje, dete će najverovatnije postati prkosno i zavisno o kontroli.

Ukoliko želite na primer da dete pokupi igračke ili da se veže dok je u kolima a, iako ste to ponovili više puta, ono vas i dalje ignoriše, te na kraju popustite i dopustite da bude kako ono želi, šaljete poruku da je u redu da vas zanemari i da je ono glavno, a ne vi.

Psiholozi tvrde da nije dobro ukoliko dete konstantno podsećate na nešto, već je bitno da ono obrati pažnju kad mu govorite. Dodaju da, umesto da vičete ili razgovarate sa detetom sa druge strane sobe, dođete do njega i kažete mu šta treba da uradi.

Dodirivanje ramena, izgovaranje detetovog imena i isključivanje televizije takođe može pomoći detetu da obrati pažnju na vas. Ako vas i dalje ne sluša, uvedite posledice. Ukinite igrice taj dan, gledanje crtanih filmova ili dogovor za igru s prijateljem.

4. Radi sve po svom

Iako je pohvalno ako je dete samostalno, postoje neke granice koje ipak ne bi trebalo da prelazi. Zgodno jeste i praktično kada vaše dete može samo da uzme čokoladu s police ili pusti crtani film bez vaše pomoći, ali dopuštajući mu da ima kontrolu nad aktivnostima koje biste vi trebalo da kontrolišete, ne uči ga da treba da sledi pravila.

Stručnjaci tvrde da iako nam neke situacije mogu biti simpatične dok su deca mala, moramo sagledati širu sliku. Zamislite da ode negde bez vašeg pitanja ili sl? Upravo kako bi se sprečile buduće neprijatne situacije, bitno je reagovati na vreme.

Psiholozi savetuju da je uvođenje malih kućnih pravila jedan od dobrih pristupa za rešavanje problema. Nevezano da li pričamo o uzimanju slatkiša bez pitanja ili gledanju televizije do kasno. Naglašavajući pravila, pomoći ćete detetu da ih prihvati.

5. Drzak stav

Vlada mišljenje da su kolutanje očiju, drski odgovori i sl. ponašanje odlike tinejdžera. Po rečima stručnjaka, ovakvo ponašanje kreće još u predškolskom dobu kad na neki način oponašaju odrasle i testiraju i na takav način njihove reakcije.

Roditelji često misle da je u pitanju prolazna faza pa takvo ponašanje ignorišu. Na taj način, oni detetu daju zeleno svetlo da sa takvim stavima nastavi. Stručnjaci tvrde da ovo dalje vodi samo do mogućih problema i sa nastavnicima i učiteljima, ali i prilikom sklapanja prijateljstava.

Psiholozi savetuju da je najbolji način da ovakve situacije rešite to što ćete osigurati da dete bude svesno svog ponašanja. Ideja nije da se vaše dete oseća loše zbog toga kako izgleda ili zvuči. Stavite mu do znanja da ste svesni da mu se ne dopada to što govorite i da sudite po njegovim reakcijama. Nekad je dobro rešenje i jednostavno skrenuti pažnju da ćete, ako se takvo ponašanje nastavi, odbiti dalju komunikaciju sve dok dete ne bude spremno na normalnu i pristojnu komunikaciju.

6. Preuveličava ili ne govori istinu

Podstrek jeste bitna stvar u odgajanju deteta kao i pohvala za ono što uradi dobro, ali nekad treba stati i sagledati činjenice. Nekad, dete ima potrebu da preuveličavava ono o čemu govori. Iako to ne mora nužno da znači da je lagalo, ukazuje da usvaja ovakav princip kao jednostavan način da sebe predstavi u boljem svetlu ili kao način da se izvuče iz loše situacije, tvrde stručnjaci.

Zato je bitno da se suočite sa svakom vrstom neiskrenosti. Ukoliko dete izvrće istinu, makar to bilo i da govori da je išlo na mesta na kojim nikad nije bilo, bitno je da mu skrenete pažnju da to ne treba da radi, odnosno, ako ne govori istinu, ljudi mu neće verovati.

Stručnjaci tvrde da je najbitnije naći tačan razlog zašto dete počinje da izvrće istinu i pokušati da a se to više ne događa. Saradnja sa dečijim psiholozima je izrazito bitna, te je najbolji izbor obratiti se stručnim licima ukoliko se nađete u situaciji za koju niste sigurni kako je najbolje da se reaguje.

Ni jedno dete nije isto kao ni okolnosti, a to su bitne stvari koje uvek treba imati na umu.

