Roditelji, preterana briga i kontrola POGUBNE su za decu!

Autori studije objašnjavaju koliko previše roditeljske brige i kontrole može da škodi deci kroz odrastanje.

Preterana roditeljska briga može da ima negativan učinak na decu, te dovodi do prelikog opterećenja kod mališana, tvrde naučnici.

Naime, studija sa Univerziteta na Floridi je anketirala više od 400 studenata uzrasta od 18 do 29 godina kako bi saznali više od njihovom odgajanju i kako su se osećali kao školarci. Imali su cilj da da ocene ponašanje roditelja, s posebnim fokusom na preteranu brigu o deci.

Rezultati su pokazali da deca roditelja koji ih tokom detinjstva kontrolišu osećaju se sve bespomoćnije, beznadežno i sve više ogorčeno, što dovodi do toga da se manje trude u školi i kasnije često ne uspevaju da završe fakultet.

Zaključili su da preterana roditeljska briga, posebno kad je takav i otac, usko povezana s osećajem preopterećenosti.

Profesor i direktor Univerziteta koje sprovelo istraživanje, Frank Fincham tvrdi da deca previše brižnih roditelja kasnije u životu razvijaju negativna osećanja i prema školovanju poput bespomoćnosti, beznađa i ogorčenosti.

„Preopterećenost je odgovor na konstantan stres koji se nameće deci, trošieći im energij i smanjujućoi produktivnost. To dovodi do umanjenog osećaja za svoja postignuća“, kaže on.

Autorka studije Hajli Love rekla je da se to nastavlja i kada završe školovanje. Tada deca roditelja koji ih previše kontrolišu odu od kuće i sami zasnuju porodicu, piše Business Insider.