Roditeljske greške koje mogu negativno da utiču na budućnost deteta

Svaki roditelj se trudi da izvede svoje dete na pravi put. Ipak, ponekad nismo svesni da pravimo neke greške koje mogu negativno da utiču na detetovu budućnost na mnogo različitih načina. Evo nekoliko grešaka koje bi roditelji trebalo da izbegavaju.

Volite dete, ali mu to ne govorite

Možda neizmerno volite svoje dete, možda ste za njega spremni da date sve, ali ako mu to ne kažete, ono to ne može da zna. Svako dete svoje roditelje želi da učini ponosnima, želi da bude cenjeno i da se prizna njegov trud. Ako to kao roditelj ne pokazujete, to bi moglo da ostavi trag na njegovu psihu i negativno utiče na njegovu budućnost. Stoga se nemojte ustručavati da kažete svom detetu koliko ga volite i cenite njegovo postojanje.

Kontrolišete detetove odluke i izbore

Ponekad je potrebno deci dopustiti da sama donesu važne odluke. Kontrolisanje svakog aspekta njihovog života učiniće da se s vremenom osećaju ograničeno, a možda čak i da sumnjaju u sebe. Sposobnost odlučivanja takođe daje samopouzdanje i omogućuje detetu da raste i razvija se.

Ne vodite računa o granicama

I kao roditelji moramo poštovati granice i ne zadirati u privatnost dece. Kako deca odrastaju, tako žele da imaju potpunu kontrolu nad svojim životom. Pružite im to zadovoljstvo, a pratite ih izdaleka kako se ne bi osećali kao da su pod nadzorom. Ako ne poštujete privatnost svog deteta, laganje bi moglo da mu postane navika koju će zadržati i u odraslom dobu.

Svađate se s partnerom pred detetom

Nikad se nemojte svađati pred decom. To može ostaviti trajnu traumu na njih, čak bi mogli posumnjati u sopstvene odnose u budućnosti. Roditelji moraju da budu primer ljubavi, poverenja i odanosti.

Imate nerealna očekivanja

Svaki put kad osetite da vaše dete ne radi dovoljno, pomislite na sav trud koji ulaže u želji da udovolji vašim zahtevima. Svako dete je drugačije i ima različite sposobnosti. Postavljanje nerealnih očekivanja samo pravi pritisak na vaše dete, a to bi moglo da utiče na njegovu budućnost.

