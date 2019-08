Roditeljske laži u koje smo svi verovali

Kada im ponestane sredstava za „borbu“, mnogi roditelji posegnu za malim ili malo većim lažima kako bi se dete ponašalo onako kako oni žele, kako bi ga razuverili od nečega, kako bi pojelo ručak, kako ne bi progutalo „smrtonosnu“ žvaku…

I dok su mnogi među nama odrasli u strahu od rogova do čijeg rasta dovodi ispijanje kafe, neki roditelji bili su mnogo kreativniji, a imali su i pomoć sa strane u obliku baka, deka, tetki, ujaka…

Dokaz za to su i ispovesti o roditeljskim lažima koje smo prikupili, a koje možete pročitati u nastavku.

Laži i mlečni zubi

„Sećam se da su me jednom ulovili u nekoj maloj laži baš u vreme kada su prvi mlečni zubi počeli da mi ispadaju. Tata je iskoristio priliku i rekao da će mi svaki put kad nešto slažem ispasti po jedan zub. Ja sam bila uverena da je to živa istina. Bilo me je sramota da priznam do koje godine sam verovala da je u pravu.“

Opasna mineralna

„U mojoj porodici deca nisu smela da piju mineralnu vodu, a roditelji su nam je zabranjivali preteći da ćemo se pretvoriti u mehuriće, odleteti i nikad više nećemo naći put do kuće. Kad smo bile nemirne, pretili su da će nas odvesti policajci.“

Grašak i zviždanje

„Baka mi je govorila da ću ako jedem grašak bolje zviždati. Nisam znala da zviždim, a mrzela sam grašak.“

Alergija na mačke

„S 22 godine sam udomila mačka, ali uz dozu opreza, jer sam alergična na mačju i pseću dlaku. I tako dođem svojima u posetu i komentarišem sa mamom kako mi je super s mačkom u stanu jer mi uopšte ne izaziva alergiju i baš me to čudi. Mami je još čudnije zašto bi mi uopšte izazivalo reakciju. Nakon što smo se mama i ja već dobrih pola sata svađale oko toga kako ona ne zna da sam ja jadna jako alergična na životinje, a baš ih volim, tata je odlučio da prizna da mi je dok sam bila dete rekao da sam alergična na pse i mačke, jer sam konstantno po ulici grlila i ljubila svaku životinju koju sam videla, pa da prestanem da ih provlačim po rukama.“

Kafa, žvaka, grimase

„Ako piješ kafu, porašće ti rep. Ako progutaš žvaku, zalepiće ti se creva. Ako praviš grimase, ostaćeš takav.“

Posledice unakrsnog gledanja

„Ako ‘ukrštaš’ oči, zauvek će ti ostati tako.“

Strašni Haba

„Mom malom nećaku smo kad je bio manji govorili da će po njega doći Haba ako bude nevaljao. Haba je prijatelj mog tate kojeg se dete zbog toga bojalo do pre dve godine, dok mu nismo objasnili da je to bila čista laž. Isti dan je saznao da ne postoji ni Deda Mraz, ni Zubić Vila i ostali. Ukratko, u jednom danu smo mu srušili ceo svet.“

Velika laž

„Samo ti uči i završi školu i sve će onda biti dobro.“