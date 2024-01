Samo ovako ćete odgajiti mentalno jaku decu: 7 fraza koje svaki roditelj treba da izbegava

Roditelji, dobro ih pročitajte

Roditeljstvo je u današnje vreme jako teško i zbog obaveza koje odrasli imaju ponekad nemaju dovoljno snage i energije da se posvete odgajanju dece.

Naravno da svako od njih želi da mu dete bude uspešno i srećno, pa pribegavaju određenim načinima kako da ga vaspitaju da bude mentalno jako za sve ono što će ga čekati u budućnosti.

Ipak, postoje neke fraze koje ne bi trebalo da izgovarate već pažljivo morate da birate reči.

1. Smiri se

Nikada nije dobra ideja da deci kažete kako bi trebalo da se osećaju, čak i ako samo pokušavate da ih smirite ili oraspoložite, piše „CNBC“. Trebalo bi da pošaljete poruku da je u redu da se osećaju tako kako se trenutno osećaju. Umesto ove fraze, možda je bolje da kažete: „Izgleda da si sada stvarno ljut/a“.

2. Ne brini o tome

Beskorisno je govoriti deci šta da misle, čak i ako samo pokušavate da ublažite njihove strahove. Kada neko izgovori ovu frazu, naše brige ne nestaju automatski. Bolje da kažete: „Ako je prijatelj zabrinut zbog nečega, kako možeš da mu pomogneš?“ Usmerite dete da iz misli o nečemu izvuče maksimum, a ne samo dodatnu brigu.

3. Dobro ćeš proći

Pozitivan pogled može pomoći detetu da izgradi samopouzdanje, ali niko nema kristalnu kuglu. Vi zapravo ne možete predvideti kada će doći uspeh u život deteta kao i da li će doživeti razočaranje. Obećanje da će uspeti može poljuljati samopouzdanje. Umesto toga, bolje recite: „Pobedićeš. Izađi i daj sve od sebe“.

4. Ne dozvoli da te ikada više uhvatim kako to radiš

Ova fraza se često izgovara iz frustracije i iskrene želje da se pomogne deci da izbegnu loše ili opasne navike. Ali decu samo upozorite na posledice da mogu biti uhvaćeni, naučiće da budu bolji u skrivanju lošeg ponašanja od vas. Bolje mu recite: „Uradi ovo ponovo i bićeš u iskušenju da sakriješ.“

5. Ti si najbolji

Nema ništa loše u tome da pohvalite dete kada nešto dobro radi. Ali ako dete misli da zaslužuje samo pohvale kad nadmaše ostale, patiće od nerealnih očekivanja i anksioznosti zbog mogućnosti da završe bilo gde osim na prvom mestu. Ovakva deca kasnije kad odrastu postaju varalice i prekršiće pravila da dođu do prvog mesta. Naterajte dete da naporno uči i da prođe ceo proces kako bi i u budućnosti ostao motivisan.

6. To je savršeno

Slično prethodnom savetu, pazite da ne odgajate perfekcionistu: dete koje misli da uvek mora da bude „savršeno“ da bi zaslužilo pohvalu ili ljubav roditelja. Perfekcionizam kod dece je u korelaciji sa nizom problema mentalnog zdravlja, od anksioznosti do opsesivno kompulzivnog poremećaja (OCD), pokazuju istraživanja. Najbolje je da pohvalite njihov trud, a ne celokupan rezultat.

7. Ljutiš me

Ideja da na vaša osećanja može uticati tuđe ponašanje je kontraproduktivna. Deca mogu da pomisle da nisu odgovorna za svoja dela što može dovesti do manipulativnog ponašanja. Sigurno ne želite da vam dete odrasta okrivljujući druge što su oni ljuti. Recite detetu da vam se ne sviđa njegovo ponašanje i da zajedno dođete do rešenja da to popravite.

(Ona.rs)

