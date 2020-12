Samo ovih 6 stvari treba kupiti pre nego što se beba rodi

Melisa Vilets, majka četvoro dece, otkrila je kojih je 6 stvari zaista potrebno kupiti pre rođenja deteta.

“Kad sam bila trudna sa svoje prvo troje dece, kupila sam svaki mogući dečji predmet nekoliko meseci unapred. Dečji krevetac, sto za presvlačenje, auto-sedište, njihalicu, grejač za flašice, pokrivače za povijanje, nosiljku za bebe, dude, posteljinu, peškire, igračke, knjige, kante za pelene, prstenove za zube, kolica, prostirke za igranje. Sve.

A onda je 99 posto stvari stajalo u uglu sobe mesecima, neiskorišćeno. Jer tek rođena beba zapravo traži mnogo manje nego što mislite. Beba spava u vašoj sobi nedeljama ili mesecima. Prepovijala sam ih na pokrivaču na podu ili krevetu. Što se tiče stvari koje sam videla u prodavnici za bebe i pomislila: „O, to će nam jako biti potrebno!“ , ništa nam od toga nam nije trebalo.

Grejač za presvlačenje? Suvišno. Kada imate posla s eksplozijom pelene, ko ima vremena da radi bilo šta drugo osim da besno zgrabi najbliže maramice i baci se na posao! Kantica za pelene? Ako je pelena bila super smrdljiva, izbacila sam je van kuće, što pre. Dakle, s ovom trudnoćom kupila sam samo šest stvari i to je sve što kupujem do dolaska naše bebe. Naučila sam da imamo puno vremena da shvatimo šta nam je potrebno i da to dokupimo kasnije, s vremenom. Da budem poštena, već imam neke osnovne stvari od ranije, poput auto-sedišta

Evo 6 stvari koje kupujem pre porođaja:

1. Nosiljka za bebu. Znam da ću svoju bebu isprva želeti da držim što bliže sebi, pa ovo moramo da imamo

2. Peškiri. Kupila sam nove peškire s kapuljačom za bebu jer će se izgubiti u većim peškirima koje koristim za stariju decu.

3. Prekrivači za povijanje. Oni su bili preko potrebni i pomogli su mojim bebama da duže i prijatnije spavaju.

4. Kombinezoni i pidžamice. Shvatam, ge to ide moja beba, pa joj je potrebno samo osnovno.

5. Flašice. U prošlosti sam imala problema s dojenjem, pa želim da budem spremna. Ako planirate da dojite, zamenite ovaj dečji proizvod za pumpicu za izmlazanje ili grudnjak za dojenje.

6. Pelene i maramice. Bez ovog se naravno ne može živeti..

Što se tiče kupanja, preskačem dečju kadicu jer su mi uvek bile neudobne i glomazne. Korišćenje našeg lavaboa je najbolje funkcionisalo. Otkad stojim, osećam se kao da imam veću kontrolu nad mokrim malim ljudima.

Moj novi pristup kupovini dečje opreme uklonio je puno stresa iz ove trudnoće. jer iskreno: dečje stvari su suludo skupe! Planiranje kupovine osnovnih potrepština za dete omogućava nam da se usresredimo na ono šta je zaista važno: na trudnoću i uživanje u iščekivanju naše nove bebe!“.

