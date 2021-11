Šest ne baš očiglednih znakova da ste strog roditelj

Kada je roditeljstvo u pitanju, disciplina i red su izuzetno važni. Rutina i edukovanje dece neki su od načina da se to postigne. Međutim, roditelj mora da nauči da prepozna detetove emocije, njegove potrebe i komunicira kada je to potrebno. Ako to ne radite, samo ćete se udaljiti od svog deteta i izgledati strogo.

Evo nekoliko načina da saznate jeste li strogi roditelj ili ne.

1. Volite disciplinu i uvođenje pravila

Koliko god je važno postaviti jasna pravila i granice, toliko je važno znati kada je vreme da ih prekršite. Prigovarate li stalno svom detetu i uvodite nova pravila da bi se stvari obavile samo ispadate strogi. Morate biti fleksibilni i s vremena na vreme zaobići određena pravila. Iako vaše dete može da ima koristi od nekih rutina, ono mora da ima slobodu donošenja određenih odluka u svom životu, prenosi Index.hr.

2. Retko pitate svoje dete za mišljenje

I deca mogu dati svoje mišljenje. Ako ih uključite u donošenje odluka, učinite ih delom svojih izbora, osećaće se dobrodošlo. Ako im nikad ne dopustite da kažu šta žele, možda će jednog dana izrasti u odrasle osobe bez samopoštovanja. Takvo autoritarno roditeljstvo može uzrokovati podele i stvoriti sukobe s detetom.

3. Više ste fokusirani na rezultate nego na trud

Iako je u redu očekivati da vaše dete bude uspešno, važno je aplaudirati mu i kada ne uspe. Detetu morate reći da cenite i priznajete njegov trud.

4. Uočili ste da vas dete laže

Strogi roditelji će češće otkrivati da ih deca lažu. To ne znači da su rođeni lažovi, već se osećaju prijatnije pribegavajući lažima nego govoreći istinu. Verovatno zato što se plaše vaše reakcije na istinu.

5. Radije pretite nego pribegavate produktivnoj komunikaciji

Da li ste ikada pokušali da komunicirate s detetom kad se loše ponašalo ili ste mu samo pretili? Strogi roditelji će koristiti pretnje i kazne kako bi uveli red u porodicu. Dete u takvim situacijama nema izbora, osim da se pridržava nametnutih pravila. To će ostaviti duboki trag na njegov mentalni razvoj. Važno je saslušati dete i pokušati da razumete njegovo ponašanje.

6. Zanemarujete emocionalne potrebe svog deteta

Deca će teško izraziti zabrinutost ili strah. Znat će vam nagovestiti da nešto nije u redu, ali neće uvek znati da se izraze. Zato nemojte zanemarivati molbe vašeg deteta i ne očekujte da će sve rešiti samo. Radije im pomozite da nauči da bolje komunicira.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.