Šest važnih pitanja koje bi roditelji svaki dan trebalo da postave deci

Roditelji mogu da ojačaju veze sa svojom decom i promovišu emocionalnu inteligenciju postavljajući im šest pitanja svakog dana, kažu stručnjaci za roditeljstvo. Svakodnevno postavljanje ovih pitanja stvara okruženje u kojem se dete oseća saslušano, voljeno i podržano. Razgovori sa decom ne moraju biti dugi; ponekad čak i kratak razgovor može ostaviti trajni efekat.

Postavljanjem ovih pitanja razvija se čvršći odnos sa decom, a roditelji imaju priliku da steknu uvid u njihov unutrašnji svet i način na koji razmišljaju o različitim stvarima.

„Šta si dobro danas nekome učinio?“

Učenje dece ljubaznosti počinje prepoznavanjem malih, ali važnih stvari koje mogu učiniti za druge. Kada roditelji postavljaju ovo pitanje, oni podstiču decu da razmisle o sopstvenom ponašanju i otkriju zadovoljstvo u činjenju dobra drugima. Takođe, to bi moglo da podstakne pojedince da doslednije praktikuju saosećanje, piše The Times of India.

„Šta ste danas naučili novo ili zanimljivo?“

Deca provode dane učeći i istražujući. Bilo da je u pitanju zanimljiva činjenica koju su otkrili u školi, originalna misao koju su imali ili nešto što su primetili, ovo pitanje poziva decu da podele svoja iskustva i još više razmišljaju o njima. Roditelji ovim pitanjem pokazuju interesovanje za dečja interesovanja i aktivni su učesnici u njihovom intelektualnom razvoju i podstiču njihovu ljubav prema učenju.

„Da li vas je danas nešto zbunilo ili rastužilo?“

Stvaranje sigurnog prostora za dete da izrazi svoje probleme i emocije je od suštinskog značaja za njegov razvoj. Ovo pitanje im omogućava da otvoreno razgovaraju o stvarima koje su ih mučile tokom dana, bilo da je u pitanju teška situacija sa prijateljima ili izazovi sa kojima se suočavaju. Pažljivo slušanje može pomoći deci da osete podršku i naučiti ih kako da obrade teške emocije.

„Koji je bio najuzbudljiviji ili najsrećniji trenutak vašeg dana?“

Isticanje pozitivnih iskustava pomaže detetu da se fokusira na dobre stvari u životu, piše The Times of India. Može se raditi o zabavnoj aktivnosti, uspehu ili srećnom trenutku. Postavljanje ovog pitanja podstiče zahvalnost i daje roditeljima uvid u ono što čini dete srećnim.

„Šta te je danas nasmejalo ili ulepšalo dan?“

Smeh je prozor u dečje srce. Postavljajući ovo pitanje, roditelji ne samo da podstiču dete da ponovo proživi radosne trenutke dok ih se priseća, već i pokazuju interesovanje za ono što dete smatra zabavnim. To je odličan način da unesete malo pozitivnosti u razgovor i date prostor za nove teme za razgovor.

„Kada bi mogao da promeniš jednu stvar u vezi danas, šta bi to bilo?“

Dete može koristiti ovo pitanje da kritički proceni svoj dan i razmisli šta je moglo biti bolje. Pomaže im da razviju svoje veštine rešavanja problema i daje im samopouzdanje da se sutradan suoče sa inicijativom. Takođe pomaže roditeljima da razumeju svoje ciljeve ili razočaranja, rekli su stručnjaci za The Times of India.

(Index.hr)

