Šta nikada ne bi trebalo da govorite svom detetu?

Stručnjaci smatraju da postoji nekoliko stvari koje roditelji nikako ne bi smeli da govore svojoj deci jer mogu veoma negativno da utiču na njih.

„Tako me ljutiš“

Rečenica: „Tako me ljutiš“, jedna je od njih. Psiholozi veruju da ovom frazom pokušavate da okrivite nekog drugog za svoja osećanja. Ovo je takođe poznato kao „prebacivanje krivice“, navodi Klix.ba.

Naravno, sasvim je normalno da se osećate loše, ali to morate znati da kažete na pravi način. U ovakvim situacijama najbolje je reći: „Ne volim kad to radiš…“ ili „Kad to radiš…, osećam se…“. Jasno ćete dati do znanja detetu da se vaša osećanja ne odnose na njega, već na specifično, promenljivo ponašanje.

„Smiri se“

Takođe je pogrešno reći „Smiri se“ ili „Prestani da plačeš“. Ovim frazama nedostaje empatije. Ovo uči decu da poriču ili potiskuju svoja osećanja, što je loše za dugoročni emocionalni razvoj. Prema psihologu Marti Deiros Kolado, vi ćete izazvati suprotan efekat i dete će imati ispad.

„Ne možete suzdržati emocije koje se moraju izraziti“, dodala je ona.

„Zato što sam tako rekao!“

„Zato što sam tako rekao“ je takođe rečenica koju treba izbegavati. Njime suzbijate dečja osećanja i dajete im osećaj da su potpuno van kontrole. Psiholog Sindi T. Grejem navodi da je važno poštovati dečja osećanja i ponuditi im razlog zašto donosimo odluke koje donosimo.

