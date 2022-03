Tri pouke koje roditelji mogu da nauče od roditelja Bil Gejtsa

Bil Gejts svima je dobro poznat. Rođen je u porodici Vilijama H. ​​Gejtsa starijeg i Meri Maksvel Gejts u Sijetlu 28. oktobra 1955. godine. U mnogim intervjuima, kao i na svom blogu Gejts Notes, oduvek je progovarao o vezi koju je imao sa svojim roditeljima.

Majka mu je preminula 1994. godine od raka dojke, dok mu je otac umro 2020. od Alchajmerove bolesti.

Pouke iz Gejtsovog odnosa s roditeljima uvek će biti zanimljive novopečenim roditeljima koji žele da znaju kako je odrastao milijarder.

Dali su mu slobodu da radi šta god želi

„Ono što opsesivno radite između 13. i 18. godine je stvar u kojoj imate najviše šanse da postanete uspešni“, rekao je Gejts u intervjuu 2016.

Bil Gejts kao dete je bio prilično nemiran. Zbog toga su ga roditelji odveli kod psihologa, koji je rekao da „Bil ima ideje o nekim stvarima“. Njegov otac u knjizi Showing Up For Life napisao je da je važno ne sputavati dete u njegovim interesima jer je to gubljenje vremena.

Gejts je do 13. godine većinu vremena provodio van kuće, a noću je koristio tehnologiju na Univerzitetu Vašington. Prema Britannici, svoj prvi softverski program napravio je sa 13 godina.

„U srednjoj školi pomogao je u formiranju grupe programera koji su kompjuterizovali platni sistem svoje škole i osnovali Traf-O-Data, kompaniju koja je prodavala sisteme za sabiranje prometa lokalne samouprave“, navodi se u njegovim biografijama.

Sloboda je Gejtsu dala mogućnost da sazna čime zapravo želi da se bavi u životu. Njegovi roditelji nisu mu nametali sopstvene ambicije, već su ga pustili da razvija ono prema čemu je strastven, ono što želi i za što je talentovan.

Podsticali su ga da se bavi stvarima u kojima nije bio dobar

Iako je Bil Gejts osoba s više veština, postoje određene aktivnosti za koje kao dete nije bio posebno zainteresovan.

„Gejts je bio vešt u mnogim stvarima, ali roditelji su ga takođe terali da radi stvari u kojima nije bio dobar, poput plivanja i fudbala. Takođe su ga podsticali da pohađa časove muzike“, stoji u izveštaju CNBC-ja.

Gejtsovi roditelji verovali su da ne treba odustajati ako u nečemu niste uspešni. Usadili su mu veru da uporan rad pomaže da postignete i ono što je naizgled nedostižno.

Pomogli su mu u postavljanju njegovih očekivanja i ciljeva

Roditelji Bila Gejtsa nisu očekivali da će njihov sin biti milijarder. Hteli su samo da bude dobro i obrazovano ljudsko biće.

„Marina i moja očekivanja bila su vrlo obična očekivanja ljudi koji imaju decu na fakultetu – da dobiju diplomu“, rekao je njegov otac za jedan časopis.

Kad je Bil odlučio da napusti Harvard, roditelji su ga podržali iako je to bila teška odluka.

Iako je prirodno da roditelji teže onome što je najbolje za njihovu decu, terati ih na put nespremne je velika zabluda. Roditelji ovog milijardera verovali su da neopravdano opterećenje dece ne samo da će sprečiti njihov rast, već će ograničiti i njihov opseg učenja o novim stvarima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.